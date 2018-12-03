蔡英文要「拿出有感執政」

2018年12月03日 04:11 中國時報 廖素慧 、 陳可文 ／連線報導 ／連線報導

九合一選舉民進黨慘敗，總統蔡英文「傾聽之旅」列車2日開到嘉義市與基層座談，蔡英文說，後續努力方向是「如何拿出有感的執政」。蔡英文傍晚又飛抵澎湖舉辦傾聽座談會，強調組織將全面檢討並整隊強化戰力，民進黨一定會再站起來。

蔡英文說，嘉義市長以很小差距輸掉了，很惋惜，但輸掉就是輸掉，敗選真的要檢討，她說「負完全責任」不只是一句話而已，要檢討每一個執政環節，找出問題，人事也要調整，已進行黨主席改選作業，總統府、行政院人事也會調整，下階段要努力的方向是「如何拿出有感執政」。

李俊俋表示，空汙對此次民進黨敗選是一大衝擊，政府無法處理境外空汙，就針對境內空汙處理，如汰換老車、二行程機車，卻忽略弱勢族群需求，還有調漲菸稅用於長照經費，也衝擊基層民眾，買1包菸要漲2、30元，小英總統已找菸酒公司研議，針對民眾常抽的國產菸研擬新價格。

蔡英文昨天傍晚專機飛抵澎湖，舉辦面對面座談及共餐，澎湖縣長陳光復、立委楊曜等綠營地方民意代表全程陪同。

蔡英文面色凝重，坦承這次選舉民進黨確實是失敗了，當下最重要的是整個組織的全面檢討，同時重新整隊強化戰力，強調民進黨過去曾經失敗、也站起來過，所以面對這次的失敗，一定能夠再次站起來。

蔡英文表示，非常感謝綠營黨內同志積極輔選，但陳光復不幸未能連任，但她答應澎湖鄉親所有的政見承諾仍會繼續履行兌現，這是民進黨負責的態度。

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(中國時報)