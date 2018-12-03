要風骨 不要軟骨

藍委認為「不夠」，國民黨立委林奕華（右）認為這只是「擠牙膏式」的改組，民進黨被人民「死當」，行政院長賴清德應展現風骨，結果「風骨變軟骨」，國民黨立院黨團呼籲內閣應該全部總辭。（方濬哲攝）

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中國時報
／台北報導

民進黨在九合一選舉大敗，農委會主委林聰賢、交通部長吳宏謀、環保署長李應元請辭獲准。但是藍委認為「不夠」，國民黨立委林奕華認為這只是「擠牙膏式」的改組，民進黨被人民「死當」，行政院長賴清德應展現風骨，結果「風骨變軟骨」，國民黨立院黨團呼籲內閣應該全部總辭。

民進黨黨政人士表示，執政黨將全面檢討，分批改組，明年1月還會有一波更大的調整，府院黨都會動。蔡英文總統也重申，總統府和行政院都會在檢討之後，做人事的調整。

林奕華指出，行政院各部會首長都有責任，這次公投顯示蔡政府能源政策被人民推翻，經濟部長沈榮津就該為能源政策失當下台，衛福部長陳時中也應為臺北醫院火災及流感疫苗出包下台。

國民黨立委柯志恩也說，無論選前選後做的各式民調都顯示，蔡政府執政的問題中，「管中閔事件」一直名列前茅，是人民反對蔡政府的一個指標，教育部長葉俊榮也應該檢討，「難道要我們喊出2020國民黨上台，管中閔才會上台嗎？」

國民黨團書記長曾銘宗表示，現在執政團隊不得民心，失去正當性，應該全面改組，包括獨立機關的中選會、黨產會、促轉會、通傳會都該改組。他也呼籲改組後應該用人唯才，不能再看顏色，才能為國家社會做出貢獻。

(中國時報)

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