中火若遭撤照 台電將採工業限電

2018年12月03日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

台中市長當選人盧秀燕提出「停止中電北送、不改善空汙將停（撤）發機組執照」主張，台電內部老員工表示，先不說近年來管制生煤發電下，部分時段已會出現北電、南電中送情況，若台中市府執意停止中火發電，以中火550萬瓩裝置容量占尖峰負載比例，供電缺口將比815大停電時更嚴重，為避免供電系統崩潰，全台大停電，屆時只能依規定進行「工業限電」！

經濟部官員表示，「大家都是生命共同體，不能說你夠用，就不支援別人，反之當你電力不夠時，別人是否也可選擇不供給你。」

依台電資料顯示，815大停電時，受天然氣斷氣影響，大潭電廠6部70萬瓩的機組全停擺，420萬瓩裝置容量頓時沒了，導致全台停電及輪流停電戶數達838萬戶和668萬戶，台中火力電廠55萬瓩的10部機組，若遭撤銷機組運轉執照，以今年最高用電3700萬瓩計算，供電占負載比例高達14.8％，超越近期備轉容量6％至7％約一倍以上，如全停勢必將須啟動限電措施。

經濟部內部人員也說，當初815大停電，是臨時停電，依規範只能限縮民生用電，但如果台中市府撤銷中火運轉執照，因供電缺口太大，即使台電在事前得知，水力、風力、火力等發電機組全力供電，也無力補足缺口，為避免供電系統崩潰，全台大停電「全黑」下，只能依規定在用電尖峰時段，進行約200萬瓩左右的「工業限電」。

台電員工表示，中部電力並非永遠夠用，有時也有北部、南部電力調供中部用的情形，亦即全台各電廠供電全都會進入電網進行調控，平衡區域電力供需求。

另台電指出，依統計，今年中火1月至10月生煤總用量1363.19萬噸，較去年同期約減157.7萬噸；前10月總發電量335.57億度電，中彰投地區實際用電量則為361.7億度電，已不足約7.2％。目前除中火，中部並無大型電廠，其他電力主要為星能等民間電廠，及風力發電支應。

(中國時報)