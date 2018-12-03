不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－陸艦巡弋台海 海軍隨行監控

2018年12月03日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

據軍方官員透露，大陸軍艦今年開始在台灣海峽巡弋，航行都在海峽中線以西，我方軍艦均亦步亦趨監控；軍方官員說，大陸軍艦以往也會在台海走，但不會太頻繁，今年開始例行性巡弋台海，研判除兩岸軍事對峙，與美艦穿越台海的國際情勢變化亦有關聯。

航行克制 未曾逾越中線

至於我因應作為，據了解，我海軍每天在海上例行巡弋的軍艦，均亦步亦趨監控共艦，大陸巡弋軍艦的位置在哪裡，我即在相對應位置，陸艦航速快，我亦快，陸艦慢，我亦慢，陸艦走到哪，我軍艦就在海峽中線以東相對應的位置。據指出，陸艦航行均相當克制，從未接近或逾越台海中線。

軍方官員說，陸艦以往也會巡弋台海，但並非例行性，密度不高，今年才開始例行巡弋，像我海軍一樣，每天都會派軍艦在台海巡弋；據分析，陸艦開始巡弋台海，除了兩岸情勢之外，國際因素也是原因之一，因陸艦開始巡弋台海，美艦今年已3度穿越台海。

美艦穿越 兩岸全程跟隨

軍方官員說，我海軍巡弋台海，分別在北部與南部海域各派一艘主力戰艦，成功艦或拉法葉艦輪流派遣，一次出航偵巡約5天，在北部海域巡弋的軍艦叫北偵艦，南部即叫南偵艦，自陸艦開始巡弋後，海軍北偵艦與南偵艦，任務便是跟著陸艦移動，陸艦位置在那，速度快慢，我都相對應。

據指出，國防部要求陸艦出動幾艘，我即出動同樣數量軍艦，但在冬天，500噸級的錦江艦根本出不了海，因此，海軍還從東岸調派軍艦支援基隆與左營軍港，以備萬一。

據了解，九合一選後2艘美艦穿越台海，陸艦多艘全程跟隨，我方也派艦亦步亦趨。

機艦繞台強度 看法不一

至於今年從6月底到九合一選舉期間，大陸未曾派機艦繞台，與上半年頻繁繞台形成明顯對比，軍方官員認為，一是政治考量，即台灣的九合一選舉因素，再者，共軍完成遠海長訓的階段訓練後，先停下來檢討成效。

至於下階段作為，軍方內部認為大陸會持續派機艦繞台，而且增加強度，但也有軍方官員認為為，大陸是否增加對台軍事壓力，得視美陸關係演變，以及大陸如何看待這次九合一選舉結果而定。

(中國時報)