美陸大國較勁 台海不平靜

2018年12月03日 04:11 中國時報 呂昭隆

台灣海峽今年出現變化，一是大陸開始派艦例行巡弋，一是美艦以自由航行之由，多次穿越，使得平靜多年的台海，熱鬧起來。目前為止，美陸台軍艦在台灣海峽行動，都相當克制，照著規矩來，但若任何一方採取冒進挑釁作為，台海就會捲起紛爭。

究竟是陸艦先巡弋台海，才有美艦穿越，或是美陸在南海鬥，再鬥到台海，美艦先走台海，對岸始決定派艦巡弋？無論誰先誰後，美艦今年3度穿越台海，大陸均派大批軍艦尾隨監控，美陸在台海互不相讓卻是事實。

對親美派而言，美艦穿越台海，有其政治象徵意義，代表其支持台海安全，但若站在關注兩岸關係和平發展立場，美陸在亞太地區軍事互槓，有如擂台叫陣，互不相讓，現又搬到台海較勁，並非好事，極易擦槍走火。

美艦今年過台海，均走海峽中線偏東，即靠我方海域，萬一美艦或陸艦，一方做出挑釁動作，例如，陸艦為了逼美艦，藉機越過中線，同樣的，如果美方想挑起台海緊張情勢，也可能做出誘使陸艦非得反應的動作，我方如何因應，都須擬妥備案。

此外，我方更不能主動挑釁，特別是2020總統大選前。過去陳水扁尋求連任時，兩岸軍事對峙，扁在競選期間，雖不斷強調大陸飛彈對台威脅，且公布沿岸飛彈部署數量，要求大陸撤彈，採取公投綁大選策略，就台灣是否應增加飛彈防衛能力進行公投，但這些僅止於選舉言行，並未做出軍事挑釁動作；蔡政府上任後，面對大陸機艦繞台施壓，因應相當克制，避免擦槍走火。這次九合一選舉，大陸還停止機艦繞台，預料2020年很可能比照，不會採取軍事恫嚇意圖影響選舉。

但美方因素較難掌握。這次九合一選前，一直傳聞美軍將在台海軍演，但現在看來並未發生，但在我投票結束後，隨即派艦通過。但如果2020總統大選時，美軍真要在台海軍演，大陸勢必做出因應，如此，台海情勢勢必升溫，增添變數。

(中國時報)