楊甦棣籲台美 速簽署FTA

面對中國「銳實力」，台灣應處之道，美國在台協會（AIT）前處長楊甦棣（見圖，鄭任南攝）昨表示，台美應盡早簽訂自由貿易協定（FTA）。

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中國時報
／台北報導

面對中國「銳實力」，台灣應處之道，美國在台協會（AIT）前處長楊甦棣昨表示，台美應盡早簽訂自由貿易協定（FTA）。

台灣智庫昨舉辦「台美如何共同面對中國銳實力」論壇。對於台美應對中國「銳實力」的選擇，楊甦棣指出，台灣必須向美國購買武器，並有效增加軍事預算；他也希望美國國會及行政部門能採取更有創意的方式，協助台灣發展潛艦能力及F-16升級需求。

楊甦棣強調，他支持美國再度派遣航母通過台灣，以展現美國對台灣的軍事承諾。

AIT前處長司徒文則舉例，大陸有許多在美國的「外國朋友」，成為陸方另一種「銳實力」。他建議，媒體及政府機構應調查大陸的「外國朋友」是否涉及與大陸相關的貪汙，他並建議應限制美退休官員赴中國的行為。

九合一大選後，可預見地方政府將轉向與大陸進行經濟交流，台美FTA卻始終無法有所進度，美國眾議院外交事務委員會前首席經濟顧問蘇思年（Nien Su）說，他期盼台美FTA可列為首要項目，美國政策決策者有很多議題要處理，「希望之窗很快就要關閉」，若無法在2019年夏天有正面發展，進入2020年後，將再次失去機會。

司徒文也認為，台美政府在FTA的努力上都不夠，他舉例前總統馬英九可為與大陸簽訂貿易協定與蔡英文總統進行電視辯論，但他不見蔡政府也有類似的努力；他也建議，美國應重新思考台灣的策略地位，並非單純地只想把美國豬肉賣到台灣。

(中國時報)

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