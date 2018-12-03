劍龍潛艦戰系升級 預算74億元

大陸軍艦今年開始在台灣海峽巡弋，航行都在海峽中線以西，我方軍艦均亦步亦趨監控；圖為海軍操演。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

立法院上周進行國防預算審查，根據立委提案，海軍現役2艘劍龍級潛艦戰鬥系統升級，預算編74億元，但計畫由5年延長到7年。國民黨立委馬文君質疑這套戰系，與美軍將售我的重型魚雷，無法連線，明年第1年度編列5億元，主張應凍結3億元！

但軍方擔心機密外洩，包括潛艦國造案預算均喊停，不贊成公開審查，會議主席立委邱志偉裁定保留。

此外，馬文君質疑海軍重型魚雷購案，修訂辦理期程，由6年調整為11年，總經費還增加7億餘元。海軍答覆時刻意關掉麥克風，僅表示包括採購總數量與每年交貨數量，都有詳盡規畫。

另海軍後續將建3艘沱江艦，自明年至2025年編列163億餘元預算，明年執行約11.9億餘元。馬文君質疑，沱江艦原型艦設計為600噸級，現要改為700噸級，推進系統也將改成燃氣渦輪主機，難道不需經過測評？她還認為，沱江艦原型艦載台預算約8億元，戰系約13億元，共計21億元，但後續艦型1艘造價要50億餘元，因此要求刪減相關預算。

海軍則解釋，原型艦火砲、飛彈是由軍種提供，後續艦火砲、飛彈則含在預算之內。軍方官員也說，沱江艦預算增加最多之處，在於飛彈價格，16個飛彈發射槽可搭載雄二、雄三飛彈。後續艦和原型艦相比，外型、性能並無太大改變。

(中國時報)

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