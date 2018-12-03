藍立委補選提名 台中擠破頭

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中國時報
／綜合報導

台中市長當選人盧秀燕及台北市長落選人姚文智選前為衝刺選情而辭掉立委，中選會將在1月26日進行補選。國民黨組發會主委李哲華表示，兩邊狀況不同，台北市姚文智的選區對國民黨來說是艱困選區，而盧秀燕的選區則是優勢選區，但都需要徵召最強的戰將參選。

同時，國民黨主席吳敦義昨在高雄表示，預計明年5～6月啟動2020年總統黨內初選與立委提名作業。吳敦義說，聽說2020年的總統與立委選舉，有可能分開舉行，立委在前，而總統選舉在後。吳敦義強調，現要先注意蔡政府何時舉辦立委與總統選舉，再決定國民黨內時程表。

國民黨在台北市第二選區士林大同，過去只有周守訓在第7屆立委選舉對上民進黨王世堅曾經勝選，第8屆、第9屆都是姚文智單獨稱霸，姚兩次選舉都拿過半得票率，對國民黨來說，是非常艱困的選區。

李哲華坦言，目前正由台北市黨部積極徵詢人選，現階段初步找了一些人選，但未獲正面回應，因此還在徵詢中，必須要找出最強的人選才可能拿下這一區。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，原本市黨部規畫以民調決定人選，但時間過於急迫，改採徵召，昨開會未提出人選，黨中央則有意在12日中常會上直接提名。

相對而言，台中市第二選區北屯北區，盧秀燕紮根深，第7屆與第8屆都拿下將近6成得票率，第9屆儘管面臨國民黨低迷時刻，她的得票率還是逾半，是藍營在台中相當堅固的地盤，因此表態者眾。

包括前立委沈智慧、前立委蔡錦隆、前市議員唐國泰、前立委洪昭男的兒子洪子傑及曾經擔任盧秀燕18年助理的廖鉑霆等人；另外剛當選連任的台中市議員陳政顯呼聲也很高。

李哲華指出，目前交由台中市黨部評估，但不是宣布參選就可選，一定要推出最適合、最能守住這區的人才行。

(中國時報)

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