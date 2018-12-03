不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－健保IC卡革命 用手機可看病

國發會擬2020年啟用晶片身分證，健保IC卡與晶片身分證合併，屆時發行迄今14年的健保IC卡走入歷史，圖為現行身分證與健保IC卡將合併，民眾省去須帶兩份證件的麻煩。（陳怡誠攝)

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中國時報
／台北報導

國人就醫憑證重大變革！行政院國發會預計2020年啟用晶片身分證，高層人士表示，健保IC卡確定與晶片身分證（eID）合併，健保IC卡將漸漸走入歷史，值得注意的是，晶片身分證將可做為個人身分實名認證，未來民眾看病帶手機也可以確認身分，不需再帶實體卡。

健保IC卡自2004年開始發卡，原先設計壽命為7年，其間幾經轉折，最後終於拍版定案。

毀損頻率高 換發需配套

相關人士指出，在晶片身分證發放的初期，由於醫療院所的讀卡系統需要更新，民眾看病將仍維持健保IC卡及晶片身分證雙卡併行，健保IC卡若有毀損或是遺失，仍會繼續補發，直到醫療院所讀卡系統都更新完畢、穩定後，健保IC卡將功成身退，正式走入歷史。

不過，健保IC卡確定與晶片身分證合併後，仍有一些問題需要去解決，包括現行14歲以下兒童沒有身分證，未來兩卡合一後，該怎麼辦？另每年亦有高達160多萬張卡片遺失或損毀，目前健保署已經有高效率便捷的發卡機制，未來電子身分證是否能這麼快的換發，需要有更好的配套。

對於健保IC卡與晶片身分證合併，民間監督健保聯盟發言人滕西華持反對態度，她表示，健保已有明文規定，健保卡不得存放非供醫療使用目的及與醫療無關的內容，即要防堵有人想將電子零錢包放入健保卡中，兩卡合一違背了健保法，且沒有人可以保證透過伺服器及雲端，不會有個人資料外洩的問題。

遺失身分證 個資恐外洩

再者，只要晶片身分證一掉，等於就醫記錄也掉了，滕西華強調，這些都是極私人的個資，如果真要走向ｅ化，現在先進國家已經很少發身分證了，頂多僅有一組安全碼，必要時才會銜接身分驗證，而不是兩卡合一。

(中國時報)

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