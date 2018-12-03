流感疫苗報銷 防疫計畫亂了套

2018年12月03日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

今年流感防疫爆發「疫苗之亂」，從「搶打、懼打到難打」3部曲變化，去年公費流感疫苗多到用不完，今年出現「不夠用」、自費疫苗有錢「打不到」，主因疫苗報銷幾十萬劑，屆時A型流感H1N1、H3N2大流行，危及民眾生命誰來負責？

疾管署一直強調國內流感仍是「低度流行」，疫苗病毒株吻合，不過，現在重症、死亡病例比去年同期猜錯病毒株還要多，一旦流感進入高峰期，可以想像嚴重性，台大小兒部醫師呂俊毅表示，未來的變化很難預料！

從12月起各縣市集中或縮減公費疫苗接種站，這是早可預期，國光生技發言人潘飛指出，國光生技早已將366萬劑公費疫苗交貨並支援賽諾菲8萬劑自費四價疫苗，國光的疫苗量大概就這些了，再生產可能也來不及。

由於賽諾菲總共被政府扣下近80萬劑公費、自費疫苗，除了國光生技支援8萬劑自費疫苗之外，賽諾菲自行填補的疫苗數量並不多。

呂俊毅指出，國際間疫苗產量有限，疫苗優先供貨價高的市場，賽諾菲不一定可在別國找到疫苗。

往年流感疫苗施打率不高的原因是流行初期、施打初期爆發猝死案例與疫苗品質有問題。今年一反常態，流行初期引發「爆打潮」、沒有猝死案例更加快施打速度，縱使疫苗有問題也爭著搶打，呂俊毅認為是民眾防疫苗觀念提升了。

這波「疫苗之亂」來自食藥署採取全球最嚴格的疫苗檢查機制，單支疫苗出問題的同批號疫苗全部封存，在疫苗與病毒賽跑搶時間下，受苦的是民眾，食藥署至少11月中旬已知8萬劑自費四價疫苗有問題，卻隱瞞拖至11月底才公布。

這讓3歲以下公費疫苗施打率不到4成、比同期少打5萬劑，同時拖延自費民眾接種時程，現在再回頭想打到公費疫苗時，公費疫苗已經不足，必須由衛生單位集中接種，疾管署表示，確實有不放心國產疫苗的人乾脆放棄施打。

今年流感疫苗接種亂了套，未來如何對抗來勢洶洶的A型流感侵襲？疾管署官員聳肩祈禱整體防疫計畫不受影響，國人也只能自求多福。

(中國時報)