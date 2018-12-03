乘著疫苗之亂 國光生技翻身

2018年12月03日 04:11 中國時報 陳志祥

九合一選舉剛落幕，藍營大獲勝而興奮不已，連帶疫苗界也有「藍營大翻身」的慶祝行情，藍營色彩的國光生技在流感疫苗大獲全勝，366萬劑公費疫苗出貨完畢、同時超賣8萬劑較高價的自費疫苗，最重要的是國人「接受度」提高，重建品牌信任度！

全球第4大疫苗藥廠賽諾菲今年原本喜孜孜迎接流感疫苗進口台灣數量倍增的榮景，如今接連3批流感疫苗出包，近80萬劑無法使用，到口的肥肉飛了，錢少賺也賠了商譽，更嚴重打亂台灣流感接種計畫。

國光曾是全球第12家流感疫苗製造廠，但是2009年爆發施打463萬劑流感疫苗造成4人死亡的悲劇，一度讓國光的流感疫苗備受國人質疑。多年來，國光面對挑戰堅持專業理想走下去，還是有人不放心。

很多基層院所醫師證實，仍有不少民眾指名施打國外進口疫苗。不過，形勢比人強，今年流感疫苗大廠賽諾菲大出包，不僅公費三價疫苗逾71萬多劑被扣留，自費的8萬劑疫苗也無法出貨，只能求助國光支援。

雖然今年國光也有1劑疫苗因出現白色塑膠片的瑕疵，但是在賽諾菲疫苗不足之下，國光的疫苗成了「不得不」的選擇，366萬公費疫苗、外加8萬支援的自費疫苗，遑論另外銷售的自費疫苗，國光的疫苗賣得出去！除了數量的收穫，品牌接受度才是最大的收益，因而引起基層醫師林應然抨擊政府有「順勢」扶植國內疫苗藥廠之嫌。

不過，疫管署否認、甚至搬出「目前國光高層是藍營的人」有可能嗎？國光發言人潘飛說，沒有感覺有被優惠！只能說時勢造英雄，疫苗之亂造就機會，不用疾管署幫忙，國光也能大翻身。

只是疾管署曝露詭異心態，同意賽諾菲尋找國光生產的疫苗替換，卻又提點民眾在自費疫苗市場上不捧場，這種公費可用國光、自費卻嘲弄國光疫苗的矛盾思維，叫民眾如何適從？

(中國時報)