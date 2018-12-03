實體卡易毀損 年補換逾160萬張

2018年12月03日 04:11 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

健保IC卡自2004年開始發卡，根據健保署統計，14年來共發出近4749萬張的，每張卡片厚度為0.08公分，若將發出的健保IC卡全都疊起來，高度可達37992公尺，相當於74.6座台北101大樓（含天線尖頂509.2公尺）。

以2017年為例，健保卡一年補換發約161.1萬張左右，其中以遺失重製卡最多有62.7萬張、占38.9％，其次為損毀有44.9萬、占27.9％張，新生兒及新聘外籍人士首發卡37.4萬張、占23.2％，變更基本資料則有16.1萬張、占10％，所以每年要花費1~2億元卡片的補換發上，與電子身分證合併後，這筆費用將省下、不需再支出。

另為了顧及山地離島換卡，健保署建置換卡點，設備人力都是支出，而民眾換卡，若不親臨辦理，民眾還要到郵局辦理，需花費25元寄送卡片郵資，這些郵資，都是由健保署支出，未來這些花費，也都可以省下，健保署亦不需再為健保IC卡要求民眾貼照片而傷神。

健保IC卡一直較民眾有所微詞，就是實體卡易有毀損的問題，IC卡一旦因人為因素損壞補換發，就要付200元工本費，但現在銀行金融卡、信用卡換發多已是免費或只要付100元的工本費，隨著健保IC卡併入電子身分證後，這些爭議將不復存在。

(中國時報)