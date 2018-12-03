健保資料庫 產業應用開綠燈

2018年12月03日 04:11 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

健保開辦23年來，累積豐富的國人健康醫療資料，是個龐大的資料庫，過去基於資安，只能提供給學術單位做為研究之用，為提高健康產業的利用，健保資料庫在去除可辨識的個資之後，將首度打破，開放給醫療、壽險及健康管理產業之用，最快明年即可上路。

相關人士則表示，在去除個資後，健保將先釋出數百萬筆已死亡民眾的醫療資料，另亦會每年針對高血壓、高血糖、高血脂等國人罹患人數較多、醫療花費較高的疾病，隨機抽出一定數量筆數，開放供業界研究、開發使用，不僅促進產業升級進步，也更積極為國人健康管理把關。

一位壽險業資深主管表示，走向業者開放值得肯定，但初期規劃開放的筆數僅有百萬筆，充其量只能看出趨勢，舉例來說，健保署釋出一百萬筆，如果要做糖尿病的分析，在以性別及各年齡區分族群後，每個族群可能只剩下數萬人，且開放出來資料，若沒有歸戶或串連，其能分析到的東西實在有限。

這名資深主管指出，業界需要的是健保全量的資料，這樣才能做出細部的分析，研發出較細緻的保險產品，甚至民眾的用藥及手術保險內容都可細部分析，如此一來，民眾的保險就可更精準，不儘可降低保費，也可獲得自身真正所需的保險。

不過，民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，依健保法相關規定，健保資料只能授權為公共利益所用，而非商業利益，即便去識別化，還是個資，會損及個人利益，舉例來說，有保險公司利用健保資料分析出，35~45歲這個族群比較會罹患什麼病，所以這個族群的每個人的保險費會比較高，到頭來群體利益還是傷害個人利益，並未因去識別化而有所幸免。

滕西華指出，去識別化的資料，還是民眾的就醫資料，是否要提供予商業用途，理應經過當事民眾的同意，現在政府不僅無償，還不用民眾同意，效力比公投還要厲害。

(中國時報)