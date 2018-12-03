健保資料庫 產業應用開綠燈

健保IC卡大事紀

友善列印
中國時報
／台北報導

健保開辦23年來，累積豐富的國人健康醫療資料，是個龐大的資料庫，過去基於資安，只能提供給學術單位做為研究之用，為提高健康產業的利用，健保資料庫在去除可辨識的個資之後，將首度打破，開放給醫療、壽險及健康管理產業之用，最快明年即可上路。

相關人士則表示，在去除個資後，健保將先釋出數百萬筆已死亡民眾的醫療資料，另亦會每年針對高血壓、高血糖、高血脂等國人罹患人數較多、醫療花費較高的疾病，隨機抽出一定數量筆數，開放供業界研究、開發使用，不僅促進產業升級進步，也更積極為國人健康管理把關。

一位壽險業資深主管表示，走向業者開放值得肯定，但初期規劃開放的筆數僅有百萬筆，充其量只能看出趨勢，舉例來說，健保署釋出一百萬筆，如果要做糖尿病的分析，在以性別及各年齡區分族群後，每個族群可能只剩下數萬人，且開放出來資料，若沒有歸戶或串連，其能分析到的東西實在有限。

這名資深主管指出，業界需要的是健保全量的資料，這樣才能做出細部的分析，研發出較細緻的保險產品，甚至民眾的用藥及手術保險內容都可細部分析，如此一來，民眾的保險就可更精準，不儘可降低保費，也可獲得自身真正所需的保險。

不過，民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，依健保法相關規定，健保資料只能授權為公共利益所用，而非商業利益，即便去識別化，還是個資，會損及個人利益，舉例來說，有保險公司利用健保資料分析出，35~45歲這個族群比較會罹患什麼病，所以這個族群的每個人的保險費會比較高，到頭來群體利益還是傷害個人利益，並未因去識別化而有所幸免。

滕西華指出，去識別化的資料，還是民眾的就醫資料，是否要提供予商業用途，理應經過當事民眾的同意，現在政府不僅無償，還不用民眾同意，效力比公投還要厲害。

(中國時報)

實體卡易毀損 年補換逾160萬張 不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。