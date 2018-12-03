不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－徐旭東引領餐廚尖兵 邁向國際

2018年12月03日 04:11 中國時報 郭家崴 ／台北報導 ／台北報導

徐旭東（右一）與美國在台協會農業貿易辦事處主任Chris Frederick（左一），頒獎給冠軍隊META。（SOGO提供）

有「餐飲界奧斯卡」美譽的「遠東餐廚達人賽」，是全台首創唯一結合內、外場的青年廚藝競賽，總獎金100萬元，堪稱全台最高。日前（1日）舉辦第11屆決賽和頒獎典禮，從10支菁英隊伍選出冠軍隊「META」，除有30萬元冠軍獎金之外，還有機會參訪美國廚藝殿堂「美國廚藝學院CIA（The Culinary Institute of America）」。

總獎金百萬 全台最高

遠東集團董事長徐旭東期勉參賽者表示，比賽不論輸贏，能夠參與意義重大，不只學習餐飲品質維持一致的水準，更要兼顧衛生不能馬虎，「不管自己心情好壞，都能保持服務態度和精神，最重要的是提升自己走向國際的水準。」

10隊競技 META封王

由於該競賽講求內場廚藝與外場餐服，團隊合作難度甚高，也考驗選手獨立作業、臨場應變的能力，能獲獎實屬不易。本屆冠軍隊「META」來自國立高雄餐旅大學，在接受徐旭東為他們掛上彩帶、頒發獎盃時相當激動；徐旭東見選手們喜極而泣，還一一為他們拭淚，頒獎典禮更顯溫馨感人。

「META」3道菜色涵蓋壽司、湯品、牛排，徐旭東讚許他們菜色豐富多元，獲獎實至名歸，「META」致詞時語帶哽咽，因3名選手分別感冒掛病號、忙實習、辦成果展，很感動能從強勁對手中掄元，「謝謝徐旭東董事長和遠東餐廚達人賽給我們機會，我們雖有不足之處，但盡力而為。」、「這場比賽不分內、外場，是大家一起完成的，謝謝主辦單位讓我們在喜歡的事上學習成長。」

「遠東餐廚達人賽」創立於2007年，首創「實境競賽」，是結合內場廚藝與外場服務的全方位競賽，在全台青年廚藝競賽中規格最高、競爭最激烈、獎金也最高。賽事目的在於推動全台技職教育、餐飲精緻文化，且有效提高餐飲、旅遊、觀光產業產值，每年皆吸引各大專院校餐飲新秀報名較勁，至今培育逾2000名餐飲尖兵，培育餐飲新秀、引領賽事與國際接軌不遺餘力。

本屆賽事由遠東SOGO百貨、太平洋崇光文教基金會、徐元智先生紀念基金會及加州乳品協會（California Milk Advisory Board）聯合主辦，頂級超市city’super贊助食材，全面集結遠東集團百貨零售、觀光服務資源。

冠軍隊伍 將參訪CIA

今年賽事以「It’s Real！」為主題，食材講究真材實料，並首度與加州乳品協會合作，在前菜、甜點指定使用加州乳品，加上冠軍隊伍將參訪CIA，餐服評審長蘇國垚力讚CIA比法國藍帶學校等級更高。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯也表示，加州乳品協會每年會在不同國家選出優秀代表參訪CIA，今年是「遠東餐廚達人賽2.0」，也是台灣代表隊的選拔賽，可說是「一流的廚藝、一流的服務，也是一流的東西交會。」

為因應內、外場角色界線解構的新飲食趨勢，黃晴雯表示這次將參賽人力從過去的一隊5人優化為一隊3人，培養內場廚師走到客人面前說菜的能力，以培育更多元、全能、善溝通的餐飲尖兵，「未來不分內與外、東與西，在餐廚領域永遠要創新、國際化，讓在地與國際交流，讓台灣年輕人有機會，讓台灣的創意和廚藝走向國際。」

(中國時報)