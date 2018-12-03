遠東有食力 培育2000名人才

2018年12月03日 04:11 中國時報 郭家崴 ／台北報導 ／台北報導

從2007年至今，「遠東餐廚達人賽」培育逾2000名餐飲人才，具備團隊組織力、現場判斷力，能果斷、獨立解決問題，提供顧客一站式與優質的服務，本屆決賽團隊能力讓餐服評審長蘇國垚、廚藝評審長劉冠麟、WPP集團台灣區董事長莊淑芬與首度出席的AIT官員農業貿易辦事處主任Chris Frederick和香格里拉台北遠東國際大飯店總經理Randy Zupanski等貴賓、評審都讚不絕口。

今年初賽有41支隊伍、決賽有10支晉級，除獎勵前3名和2名佳作，也頒發菜單設計、網路人氣、餐服潛力、廚藝潛力和食尚獎等共10個獎項。

決賽10強來自國立高雄餐旅大學、弘光科技大學、台北城市科技大學、萬能科技大學、醒吾科技大學及人氣名店VG Cafe & VG The Seafood Bar等。其中，家齊高中全女子隊「Pur Saveur」平均年齡17歲，是這次最年輕的隊伍，因擅長透過社群媒體自我宣傳，獲網路人氣獎和佳作雙料肯定。

此外，今年各大獎項也有不少歷屆優勝再戰，表現一樣優異。冠軍的高雄餐旅大學「META」隊黃冠溱是第10屆冠軍、王雅萱是第10屆季軍；獲亞軍和網路人氣獎的弘光科大「W.A.R.S」隊林雨論和林聖棊，是第10屆餐服潛力獎；獲佳作和食尚獎的「Artisan」隊來自VG Cafe & VG The Seafood Bar，選手張育誠是第10屆亞軍。

(中國時報)