不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－跨足觀光 台塑擬建溫泉villa

用76個除役貨櫃興建的全台最大貨櫃建築、台塑生醫悠活館2日開幕，內設有其新推出的Herbelle品牌概念店，還品嚐得到正港台塑牛小排。（王莫昀攝）

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中國時報
／台北報導

台塑企業將跨足觀光飯店業！台塑企業常委王瑞瑜昨日表示，將在占地49公頃宜蘭龍潭湖畔悠活園區，分階段興建飯店、溫泉villa、露營區等，結合台塑生醫預防醫學設施、全台密集度最高的宜蘭觀光工廠，打造樂活休閒旅遊行程。

來台旅客 破千萬提前達標

此外，來台旅客昨日晚間突破1000萬人次，這已連續4年突破千萬旅客人次，較去年提前2周達成目標。今年訪台旅客中，新南向18國佔近25％，其中菲律賓與越南分別較去年同期成長50％與30％。觀光局將明年訂為小鎮漫遊年，期望透過國內深度旅遊，讓旅客體驗台灣在地風貌。

除役貨櫃 變身悠活館

最特殊的是，為響應循環經濟政策，台塑企業以76個除役貨櫃興建全台最大貨櫃建築，內設台塑生醫悠活館，館內除可買到因應當地特色推出的新品牌Herbelle草本系列保養、健康產品、民眾前來可以欣賞龍潭湖美景、大啖台塑牛小排、還可做預防醫學健康檢測，包括胃部幽門桿菌、糞便潛血等旗下自行開發試劑都在檢測範圍內。

王瑞瑜指出，台化在宜蘭龍潭投資50年，鼎盛時期多達5000人，園區是4年前規畫，因產業外移，工廠也必須活化轉型，但思考的過程中，希望能完整呈現龍潭湖的自然生態與好山好水。

分階段開發 明年定案

距離宜蘭礁溪市區8公里處的龍潭湖，是宜蘭地區最大的天然湖泊，最近在園區內挖到溫泉，王瑞瑜說，這項計畫是由集團管理中心常委王文潮主導、旗下亞朔土地開發公司推動飯店興建。未來擬透過委外方式，交由專業團隊管理經營。後續將採分階段開發，規畫如溫泉會館或SPA等旅館，完整方案預計明年定案。

據了解，台塑企業初步規畫，第一期以頂級休閒飯店規畫，第二期擬推出溫泉Villa，讓整個園區的休閒功能更完整，推估第一期至少要斥資10到20億餘元。

(中國時報)

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