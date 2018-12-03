台灣好行淪居民代步工具

2018年12月03日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

國內中南部交通網絡不夠綿密，來台自由行旅客多只能困在北部。觀光局從2010年起投入上億經費，推出「台灣好行」公車，去年搭乘次數達438萬次，但卻早已淪為當地居民代步工具。旅行公會表示，好行的路線限制多、班次少，直批是「浪費時間跟預算」；有交通顧問也說，「政府認為公車系統沒救了，就撒錢做一個台灣好行，結果只是事倍功半。」

觀光局針對自由行旅客，推出類似公車系統的「台灣好行」，全台幾乎各縣市都有設立，針對重要觀光景點停靠，避免旅客搭乘市區公車耗時。2016年的搭乘次數為371萬次，2017年為438萬次。觀光局表示，台灣好行設有官網，在機場、火車站等也都有旅遊摺頁供遊客參考。

從觀光局的統計數據來看，台灣好行搭載旅次似乎不少。不過，旅遊公會全國聯合會理事長蕭博仁直說「怎麼可能」，他以嘉義縣的台灣好行為例，車上經常空無一人，不然就都是住在當地的老人，幾乎沒看過外國人。

蕭博仁說，台灣好行的路線規劃不合理，車程沿途停靠某些人煙稀少的站牌，往往都不會有人搭乘，且公車班次又少，除了路線需通盤檢討外，也應該針對熱門景點多開班次、刪減不必要的景點，否則只是浪費時間跟預算。

不具名的交通工程顧問表示，政府不重視外國旅客來台的感受，只在乎他們去了哪裡、花了多少錢，理所當然不知道哪裡需要改進，只能被媒體、個案拖著走，有人抱怨哪裡就修哪裡，反觀日本每年都會針對遊日旅客調查，再予以檢討。

該顧問指出，國內外介紹台灣的旅遊書籍，往往只會提及高鐵、台鐵、捷運等系統，直言「政府認為公車系統沒救了，就撒錢做一個台灣好行，結果只是兩邊都燒錢、事倍功半」。

該顧問表示，政府應提供旅客「公車的靜態時刻表」，讓自由行旅客可以規劃行程，例如公車、BRT等目前多只有動態時刻表，遊客根本抓不準時間，司機早到站就早離開。他無奈表示，「說到底就是有沒有心，業者只重視團客，難怪散客不會回訪」。

(中國時報)