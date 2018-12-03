學者籲結合大眾運輸與私人運具

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中國時報
／台北報導

自由行逐漸成為近年主流旅遊模式，來台旅客中也高達8成是自由行旅客，大眾交通工具更顯重要。觀光局為便利自由行旅客，推出「台灣好行」提供選擇，然而其知名度與旅客使用率都不高。學者指出，觀光局對其的宣傳力度不足，資訊也不夠完整，建議大眾運輸應與私人運具合作，建立完整產業鏈。

觀光局為讓自由行旅客遊台更便利，自2010年起陸續在各縣市推出「台灣好行」觀光公車，去年整年的搭乘次數達438萬次，然而仔細觀察，發現搭乘台灣好行的多是當地居民，車上也經常空無一人。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜表示，台灣的交通網絡不如日韓等國綿密，係因國內的內需市場不夠龐大，台灣好行又因為知名度與使用率低，只好一直砍班次，到最後搭乘的人數就寥寥無幾。

陳家瑜表示，選後帶起的南部觀光，可多使用台灣好行系統；公共運輸也應與私人運具搭配，將台灣好行、計程車、包車服務等，串連起適合自由行旅客的高機動性交通。

世新大學觀光學系副教授陳墀吉指出，政府曾打算修法，開放在地網紅、農村等小型觀光業者也可加入旅遊市場，此法確實可解決現有的交通問題，更可以滿足自由行旅客深度旅遊的需求。

但陳墀吉也說，政府欠缺通盤檢討、周延考慮，躁進推出導致旅行業者的反彈，最好只好退縮不修，可是這樣仍無法解決問題，觀光局應與旅行業、在地觀光業、交通業者等協商，共同建立完善的自由行系統，旅客才不會永遠都困在北部。

(中國時報)

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