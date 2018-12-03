富邦金直接參股廈門銀行

2018年12月03日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

截彎取直！富邦金控與廈門銀行完成簽署戰略合作備忘錄，並宣布完成受讓子公司富銀香港持有的廈門銀行普通股股權交易案，取代以往間接持股，正式直接持有廈門銀行19.95％股權，未來將直接積極支持廈門銀行成長發展，為大陸布局再締造新里程碑。

廈門銀行董事長吳世群12月1日代表發放股權證予富邦金控總經理韓蔚廷，雙方共同簽署戰略合作備忘錄，為廈門銀行邁向下一階段勾勒出戰略目標與發展願景，富邦金控將持續參與廈門銀行之成長發展。

富邦集團董事長蔡明忠表示，10年前，富邦金控透過富邦銀行（香港）參股廈門銀行，首開台資金融機構參股陸銀的先河，更為富邦集團大陸布局奠定重要的起步。十年後，富邦金控更邁進一步，以直接參股廈門銀行取代間接參股，為雙方的戰略合作寫下新頁。

蔡明忠表示，廈門銀行一直是富邦重要的策略合作夥伴，期許雙方將持續維持良好合作關係，相信奠基在過去的成功基礎上，下一個十年，雙方的合作成果將豐碩輝煌。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控「截彎取直」直接持股廈門銀行，將可增加投資彈性，強化資本運用效益，並簡化橫跨兩岸三地之主管機關行政程序，可望再推升富邦金控投資布局之效益。

富邦金控透過富邦銀行（香港）參股廈門銀行以來，廈門銀行營運成績斐然，展望未來，富邦金控於大陸的銀行布局將維持全國性銀行與城市銀行雙軌並進，期許廈門銀行持續發揮優質的城市銀行角色，穩步成長。

展望未來，廈門銀行表示，期望透過業務模式轉型及內在能力提升，實現多項領域的升級，過去十年累積了豐富的服務台商和往來兩岸人士的經驗，期盼以此次「截彎取直」為契機，持續發揮台資背景優勢，創新對台產品和服務體系，吸引台商客戶，積極爭取開設台北分行。

(中國時報)