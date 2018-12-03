明年元旦起 檢舉交通違規 改採實名制

友善列印
中國時報
／台北報導

交通部修正《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》，從明年元旦起，若要檢舉交通違規案，將採「實名制」，檢舉人除須留下姓名、電話外，還須附上身分證字號，避免匿名檢舉造成的查證困難。

交通部路政司長陳文瑞表示，現行的檢舉交通違規案例需提供姓名、電話，由於警察單位後續若要查證違規事項，可能需要檢舉人的協助，避免出現被檢舉人不服的狀況。

然而近日檢舉案件多，某些檢舉人會留假名、綽號等做匿名檢舉，若被檢舉人不服，或上訴到法院審理時，會造成警方、法官的查證困難。因此警政署向交通部提建議，希望改以實名制檢舉，要求檢舉人留下身分證字號。

內政部警政署統計，2017年民眾交通違規檢舉案多達169萬件，佔所有違規案中的16％，其中又以檢舉違規停車最多，佔檢舉案60％，甚至有不少檢舉人針對同一輛違規車輛檢舉。

陳文瑞說，有的民眾會拍攝幾天前的違規停車照片檢舉，當警方受理時早已時隔多日，若被檢舉人否認的話，警方也無從查證，因此民眾若遇違規停車狀況，其實可以直接打電話向警方反映，警方也可立刻前往現場處理。

另外現行規定小違規勸導後可免罰的「微罪不罰」，如深夜違規停車、車牌污穢、紅燈未及時停車使車身超過停止線、亂按喇叭、未依標誌減速慢行等案例，違規民眾經勸導後改正就可免於被開單。然而因檢舉案過多，警方已沒有勸導空間，也使被檢舉的民眾抱怨連連。

陳文瑞說，考量到查證問題、惡意檢舉等，交通部目前已公告《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》的修正法案，未來若要檢舉道路違規案例的民眾，都須留下姓名、電話、身分證字號，明年元旦起實施，讓檢舉者與被檢舉者雙方關係對等，警方也可據實依證開罰。

(中國時報)

富邦金直接參股廈門銀行 中山大學邀學子 一窺海洋祕密

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。