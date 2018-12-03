不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－陳英鈐挨告 北檢簽分7案偵辦

中選會前主委陳英鈐（右）、副主委陳朝建(左)因處理9合1選舉及公投案爭議不斷，而遭民眾告發，台北地檢署已針對陳英鈐挨告7案偵辦中。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
陳英鈐挨告案件一覽表

遭質疑「假請辭真休假」乾領30萬元年終獎金的前中選會主委陳英鈐，因承辦今年9合1選舉選務、公投綁大選過程惹議，被質疑為「西廠」，不少人提告。台北地檢署表示，陳英鈐因處理公投案及重新公告等事件被告發違法，目前檢方已經簽分7件「他字案」偵辦中，罪名包括瀆職罪、偽造文書罪、違反《公投法》、《選罷法》等。另中選會副主委陳朝建也是被告，檢方會依法調查處理。

北檢目前將陳英鈐挨告的7案，指派由1名專案檢察官偵辦。據了解，檢方在9合1選舉期間，即已經先蒐集相關資料，選後會依法處理，不排除傳喚陳英鈐、陳朝建2人說明。

2008舊帳涉偽造文書

陳英鈴被告發的7案，包括國民黨因不滿中選會公布2008年民進黨的入聯公投連署156萬6593份，比民進黨宣稱的272萬6499份，少了116萬份，認為中選會意圖偽造連署數，藉此美化入聯公投合格率，影響9合1選舉與公投公平性，告發陳英鈐涉嫌《刑法》偽造文書罪、違反《選罷法》。

公投再公告涉嫌瀆職

中選會11月2日將「反核食公投」和「另立同婚專法公投」等4個公投案重新公告，並將行政院意見書納入，引發提案的國民黨、「下一代幸福聯盟」不滿，認為中選會重新公告，會妨害民眾行使公投權利，恐影響公投結果，分別到台北地檢署告發陳英鈐、陳朝建2人涉嫌《刑法》瀆職罪及違反《公投法》。

此外，幸福盟因於今年4月發起3項「愛家公投」案時，不滿陳英鈐主動發布新聞稿，認為陳英鈐不中立，對公投案「貼標籤」，透過媒體放話「帶風向」，妨害民眾公投連署及投票權利，5月間告發陳英鈐違反《公投法》。但檢方認為罪證不足，6月底已將陳英鈐不起訴處分，這是陳英鈐唯一已經結案的案件。

(中國時報)

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