新手主委陳英鈐 演出官場現形記

2018年12月03日 04:11 中國時報 郭建伸

1124投票之亂引發眾怒，中選會作為選務的中央主管機關，送交立法院的專案報告竟然是咎責於逾3成的選務新手，自身責任卻避而不談，讓人傻眼。

事實上，包含前主委陳英鈐在內的6名中選會委員，是立院去年行使同意權後才上任，也是新手，中選會在指責別人前，應否先檢討自己，是否因主委不具選務經驗，才把選舉辦得零零落落？

中選會指稱，各縣市投票地點是在8月就已選定公告，但10案公投案都是在10月才成立，短時間難以增加投票所，以致投票所空間狹小，民眾等待時間過長。

但中選會這項說法，根本是「自打臉」。縱使公投案在8月尚未成案，但陳英鈐早在5月間就公開說公投案可能超過10案，印製選票會是大工程，早知如此，難道近3個月時間，還不夠增設投票所嗎？倘若是行政院經費沒給足，就請中選會說清楚，但若是中選會輕忽準備不足，就該向國人道歉。

多數民眾都是到投開票所，才知道公投在幹嘛，10個公投案主文佶屈聱牙，若事先沒做功課，確實看不懂，導致圈票時間拖長，民眾大排長龍；但中選會起初卻預估投票時間僅需2分10秒，這投票時間如何得出？中選會報告為何不提？當初又是找哪些人模擬投票？抑或根本只是機關內的委員、公務員隨便排練估算？

再者，中選會指這次選務人員，逾3成是新手，導致現場處置有瑕疵，但中選會早在10月中旬明知公投選務人力還有4.5萬人力缺口，究竟是工作人員訓練不足？還是中選會急就章，根本沒做足訓練就把選務新手推上戰場？

中選會與其有時間跟公投案提案人打官司，對連署百般阻饒，甚至還刻意大張旗鼓以「死人連署」找碴，卻把大選選務辦得亂七八糟，副主委陳朝建等具有決策權力的人，選務出包竟不檢討自己，還卸責給基層選務人員，真是現代版的「官場現形記」。

(中國時報)