投票排長龍 中選會諉過選務新兵

2018年12月03日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

1124投票日大排長龍引發民怨，誰之過？根據中選會的專案報告，歸咎於投票所規劃太少、公投案遲至10月才確定10案，且29餘萬選務工作人員中，逾3成是首次參與，現場反應及處置有瑕疵，不符投開票的標準作業。

此外，藍委林奕華調閱中選會資料顯示，全國1萬5886間投開票所中，24日準時下午4時進行開票僅3549所，近8成投票所沒有準時開票，台北、中壢、竹北、桃園都有投開票所開票逾10小時。

中選會今赴立院內政委員會進行「9合1選務、公投作業紊亂」專案報告。談及公投案投票龜速，報告指出由於各縣市投票地點是8月就已選定公告，但10案公投案是在10月才成立，短時間難以增加投票所。

報告指稱，因為投票所內空間狹小、圈票處有限，而公投票張數多，選民領、投票時間加長，致投票當日各地投票所外出現大量排隊人潮。

報告指出，投票日出現民眾排隊大排長龍，中選會有即刻請各縣市選委會因地制宜，依需要將選舉遮屏改成公投遮屏，或增加遮屏，但仍未有效紓解公投排隊人潮，坦言製造民怨確有疏失。

至於「邊投票邊開票」，中選會解釋，投票與開票都是「依法規定」。

另中選會強調，這次投開票共動員29萬餘名工作人員，比以往多9萬人，其中超過1/3是首次參與選務，部分工作人員現場處置行為有瑕疵，且沒符合標準程序。

談及檢討改進，中選會表示將於12月上旬召集各縣市選委會，舉行全國選務工作檢討會議，研議改善措施。

目前檢討重點包含調降每一個投票所的選舉人數，現行是每所1500人為原則，超過1800人增設，未來將把人數下修並增設投票所；這次投票日採「選舉領、投，公投領、投」方式，中選會也將簡化公投票印製與投開票動線。

中選會認為，現行法規有「公投綁大選」條款，為了讓民眾有時間了解公投，將就公投舉辦時間及公民提案的各項環節，研擬修法。

(中國時報)