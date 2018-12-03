北市長選舉開票 初認未違法

台北市長選舉拖到隔天凌晨才開完票，最高檢察署檢察總長江惠民要求北檢進行了解。（資料照片）

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中國時報
／台北報導

今年9合1選舉，台北市長選舉開票拖至翌日凌晨結束，連檢察總長江惠民感到不可思議，上周指示台北地檢署針對北市開票延遲一事進行了解，檢方經詢問北市警局、選委會人員後，初步認定尚無涉及刑事犯罪，但北檢強調，投開票延遲致部分投開票所「邊開票邊投票」，引發各界質疑，檢方仍持續蒐證了解，若有必要，不排除分案查明。

11月24日舉行的9合1選舉因結合10項公投，投票時間延長，各投開票所大排長龍，引發民怨，甚至台北市長選舉開票都拖至25日凌晨結束。

據了解，這次9合1選舉投票時間過長，不少檢察官投票時亦叫苦連天，檢察總長江惠民為趕車北上，無奈放棄投公投票；另有北檢主任檢察官投票花上2個多小時，北檢檢察長邢泰釗則是「被罰站」1.5個小時才投完票。

由於投票拖延，造成部分投開票所邊開票邊投票，民眾質疑不斷，北檢25日凌晨緊急召回檢察官待命，以便受理選舉相關告訴、告發案件，但丁守中及民眾都未提告。

檢察總長江惠民26日指示北檢了解北市開票延遲原因，北檢主任檢察官詢問市警局、市選委會，並調取選委會選務手冊、新聞稿等文件。其中士林警分局指揮中心回報，北市24日晚間11時17分完成投票。選委會則稱25日凌晨2時35分27秒完成開票。

據選委會說，北市開票並非全國最慢，是因市長選舉票數極為接近，候選人無法自行宣布當選，才給外界最慢的印象。

選務人員說，這次選舉因結合公投，因此投票時間拖長，雖然公職人員選舉部分先開完票，選務人員將選舉投（開）票報告書第1聯送往區選務作業中心，但因公投票未開完，故各投開票所的主任管理員、主任監察員為求審慎，繼續進行公投開票，直到公投票全數開完，將選舉及公投票分類封包後，連同選舉投(開)票報告書第2聯送往區選務作業中心，完成最後核對更正作業，才會拖至25日凌晨。

北檢已向總長江惠民報告，調查報告初步認為沒有刑事犯罪，但檢方表示仍在了解，有必要會分案查明。

(中國時報)

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