出動近200人 北院今起驗票

2018年12月03日 04:11 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長候選人丁守中聲請重新計票，台北地方法院將自今天上午起在台北市選委會10樓大禮堂驗票，北院除出動50組法官、書記官進行驗票外，並動員院內數十名行政人員、法警、政風人員支援，希望在法定的20天期間內完成驗票。

北院表示，承審法官將於今早8時會同丁守中、柯文哲兩造律師啟封票匭，再將選票、選舉人名冊從9樓查封區移至10樓大禮堂，法官向選務人員、兩造代表說明驗票流程後，預計9時即展開驗票。

北院指出，這次驗票共分成50組，每組配置1名法官、1名書記官、丁守中、柯文哲兩造律師代表和2名選務人員，50組法官包括民事、刑事庭法官，另有5組法官待命，將視驗票進度決定是否增加人數，但北院為維護案件當事人權益，要求參與驗票法官儘量不要取消原本庭期。

北院也動員數十名行政人員、法警、政風人員處理選票運送、保管、影印、拍照、接待及維持秩序工作，因此北院為這次驗票，出動人員計近200人。

北院表示，選票開封、提示、收攏，均由各組2名選務人員戴手套提示處理，兩造律師代表均不得碰觸選票，若法官要接觸選票，亦得戴手套。

驗完選票後，相關選票歸屬或無效爭議由律師向法官表示意見，由法官認定並作成筆錄，相關爭議意見均由書記官作成附表。另外，有爭議選票會由選務人員舉手，經北院巡迴人員影印後交還選票原本及影本，影本由兩造簽名，交由北院帶回；原本則集中封存，置回選票箱由選委會保管。

(中國時報)