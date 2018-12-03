出動近200人 北院今起驗票

台北市長選舉今起驗票作業，北市選委會已將大禮堂布置完成。 （台北地院提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

國民黨台北市長候選人丁守中聲請重新計票，台北地方法院將自今天上午起在台北市選委會10樓大禮堂驗票，北院除出動50組法官、書記官進行驗票外，並動員院內數十名行政人員、法警、政風人員支援，希望在法定的20天期間內完成驗票。

北院表示，承審法官將於今早8時會同丁守中、柯文哲兩造律師啟封票匭，再將選票、選舉人名冊從9樓查封區移至10樓大禮堂，法官向選務人員、兩造代表說明驗票流程後，預計9時即展開驗票。

北院指出，這次驗票共分成50組，每組配置1名法官、1名書記官、丁守中、柯文哲兩造律師代表和2名選務人員，50組法官包括民事、刑事庭法官，另有5組法官待命，將視驗票進度決定是否增加人數，但北院為維護案件當事人權益，要求參與驗票法官儘量不要取消原本庭期。

北院也動員數十名行政人員、法警、政風人員處理選票運送、保管、影印、拍照、接待及維持秩序工作，因此北院為這次驗票，出動人員計近200人。

北院表示，選票開封、提示、收攏，均由各組2名選務人員戴手套提示處理，兩造律師代表均不得碰觸選票，若法官要接觸選票，亦得戴手套。

驗完選票後，相關選票歸屬或無效爭議由律師向法官表示意見，由法官認定並作成筆錄，相關爭議意見均由書記官作成附表。另外，有爭議選票會由選務人員舉手，經北院巡迴人員影印後交還選票原本及影本，影本由兩造簽名，交由北院帶回；原本則集中封存，置回選票箱由選委會保管。

(中國時報)

北市長選舉開票 初認未違法

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。