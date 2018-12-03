不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－溫柔百里侯崛起 融化政壇

2018年12月03日 04:11 中國時報 地方中心／綜合報導

今年九合一選舉多達7位女性候選人當選縣市長，不僅代表政壇女力崛起，更寫下台灣地方自治史紀錄。她們都認為，女性參政比男性多了一份化解對立的溫柔，女人的韌性則讓自己能在充滿荊棘的政治路上，堅持到底。

宜蘭首位女縣長林姿妙認為，傳統觀念中，男性總扮演強權與決策者，但在經濟不振導致生活壓力極大的現實環境下，和藹可親的代言人，擁有「溫柔力量」並以「剛中帶柔」女性特質治理縣政、服務人民，才是民眾衷心的期盼。

媽媽市長 包容無限

台中市長當選人盧秀燕「媽媽市長」形象深植人心，盧秀燕強調，媽媽的愛是無限的、包容力是強大的，且公平對待所有子女，未來擔任市長也將秉持這3大主軸。

彰化縣長當選人王惠美原從事教職，結婚第2年，擔任鹿港鎮長的父親王福入在任內去世，為延續爸爸的政治生命，她挺著大肚子參選彰化縣議員，一路走來24年。她覺得女性特有柔和特質能降低對立面，現今社會已兩性平權，在政治領域不讓鬚眉並不讓人意外。

嘉義市長當選人黃敏惠4年前卸任，今年再披戰袍投入嘉義市長選戰，她以「勇媽」自許，選戰期間一步一腳印在嘉義市走透透，女性的韌性讓她從一開始苦戰，到選戰後期漸入佳境，終以2000餘票之差勝選，也將在25日重返睽違4年的嘉義市政府。

花蓮媳婦 貼心執政

徐榛蔚從花蓮縣長夫人到當選縣長，始終保有「花蓮好媳婦」溫柔形象，她深信，母親在家中角色就是安定氣氛，未來施政上會特別照顧到婦幼議題，讓執政風格更貼心。

準台東縣長饒慶鈴一肩扛起藍軍在台東的保衛戰，最後不負眾望，守住後山藍天。饒慶鈴說，會用女性溫柔的心來化解目前社會的分歧與對立，也會持續努力對地方的經營。

雲林縣長當選人張麗善以4萬7445票差距，擊敗現任雲林縣長李進勇，成為雲林縣第2位女縣長、張家第2個「張縣長」，讓她不僅是前縣長張榮味的妹妹，更延續張家政治香火。

(中國時報)