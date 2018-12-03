議會娘子軍 阿莎力貼民意

2018年12月03日 04:11 中國時報 曹婷婷 、 吳岳修 ／綜合報導 ／綜合報導

2018選戰結果底定，三分之一縣市長當選人是女性，各縣市議會娘子軍表現更令外界激賞，連霸、高票當選者比比皆是，以占比來看，彰化縣議會居首，達40.74％是女性議員，新北、高雄、花蓮並列第二39.39％，台南躋身第三38.6％；身為民代，她們的共通點都是阿莎力、言出必行。

台南市議會57席當選議員中有22名女性，無黨籍杜素吟更拿下6連霸，國民黨林燕祝也成功3連任，以近2萬票奪下女性最高票；新北市議員黃林玲玲從政30年，歷任2屆新莊市長，台北縣議員加新北市議員更成功5連霸。

林燕祝今年拿到1萬9628票，她歸功團隊努力，但不諱言女性從政比男生多了細心、圓融，她甚至做到服務處365天全年無休。林燕祝說，女生處事細膩，她若遇到有人請託不合理的事，還會直言「這樣不對」，認真處理每件事，「女性雖不能跟選民稱兄道弟，但答應的事必定做到，絕不為了選票騙選民。」阿莎力作風讓外型亮麗的她贏得選民的心。

6連霸無黨籍台南市議員杜素吟，今年選區面臨10搶5，老將新秀競爭激烈，她拿下該選區最高票、1萬8575票連任，更是唯一成功連任的老將。杜素吟投入地方政壇25年，標榜「一人當選、全家服務」，在地方上頗負眾望，被選民暱稱為「阿姐」，親和力由此可知。

「不管男性女性，只有認真腳踏實地去做，才能得到選民肯定」，新北市議員黃林玲玲說，從政30多年來，每次參選都全力以赴，從來沒考慮過婦女保障名額這個東西，因為「我有信心做到最好，讓選民把票投給我」。

(中國時報)