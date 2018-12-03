跳脫框架 學者籲組女力聯盟

2018年12月03日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

過去女性參與地方首長選舉的「玻璃天花板」在鄉鎮市長，今年縣市長選舉，國民黨提名的7名女性候選人全數當選，實踐大學社工系教授嚴祥鸞認為，7人都沒出怪招或訴諸渲染，大多主打生活層面的務實政策，回到性別框架來說，選民也肯定女性實現承諾的政見機率比較高。

長期關注婦女運動，曾任台北市府勞工局長、目前擔任行政院婦權基金會委員與婦女新知基金會董事的嚴祥鸞表示，以往女性參政多數止步於鄉鎮市長，這次7人當選可視為女人未來能有更大突破，施政方式可以更接近人；在性別政治上，也告訴男性不要忽視這個力量，「（國民黨）在很悲傷很困難的時候是女人扛起來的。」

她不諱言，性別框架是存在的，女性政治工作者不用太害怕被貼標籤，也不要否認生理上性別及女性從政受到的壓迫。

她舉例，台中空汙問題嚴重，盧秀燕提出具體改善政策，相較於林佳龍的政見，選民會思考誰會最在乎人的身體健康？「是女人！」而切入主題。反之，敗選帶給蔡英文極大壓力，若她是男性會被這麼強烈的要求嗎？性別政治在父權中，對婦女參政是有偏見的。

嚴祥鸞認為，7位女首長日後施政需要不一樣的觀點，摒棄父權的沙文，但也不是大女人，幕僚和策士非常重要，需要不一樣的觀點，不能再用傳統政治操作，希望她們有一個聯盟，各有不同政治思維，跳脫性別框架，凝聚力量落實民間期待。

嚴祥鸞想送給7位女性首長MeToo運動的名言：「我是堅強的女人！」她認為，應該要謀定而後動，讓選民覺得女人一旦決定都會做到，她們都是地方諸侯，要讓中央聽她們的聲音。

(中國時報)