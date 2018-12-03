還未歸隊的學姊 籌思柯P網路再起

2018年12月03日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩堪稱今年選舉中，最火紅的幕僚，在無政黨奧援下，柯甚至在選戰倒數關頭，派黃瀞瑩出馬掃街拜票。談到未來規畫，目前人在國外的黃瀞瑩說，12月25日會和部分競選辦公室夥伴回到市府媒體事務組工作，接下來最重要任務就是幫柯「拉回網路聲量」。

柯文哲在今年市長大選面對藍綠夾擊，各方面資源與挹注都比較少，競選團隊更是人少、資歷淺，黃瀞瑩原本在市府媒體事務組幫忙管理柯文哲官方Twitter、負責構思便當會直播內容、輪班跟市長行程。選戰開打，她轉進競辦，負責媒體聯絡事務，最後關頭還上台主持造勢活動、幫忙掃街等。

黃瀞瑩笑說，市長工作到11月8日才開始請假跑選舉，選舉行程壓縮得很短，競辦成員又多是沒有選戰經驗的年輕人，一開始的確花較多時間磨合，甚至被外界形容成「多頭馬車」，所幸成員都有一致目標，就是希望幫「阿北」勝選，因此最後工作成效還不錯。

至於未來規畫，黃瀞瑩說，市長就職日就會跟部分競辦夥伴回到北市府，她一樣會負責管理Twitter、便當會直播、跟市長行程等。另外，她會和「小牛」柯昱安發想一些較不一樣的網路直播形式，也許是外景、也許和藝人郭子乾合作，並多著墨政策宣導和說明，內容還在構思，最重要的是，「把市長網路聲量拉回來！」

(中國時報)