仙氣學妹大哭一場 正視選戰磨練

2018年12月03日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市長當選人黃偉哲選戰期間的21歲青年發言人兼粉絲團小編蘇芷婕，被讚為「仙氣學妹」，且口條反應不俗、表現亮眼，甫忙完大選，又緊接著衝刺勞動部前政次郭國文參選補選立委一役。未來是否從政？她笑稱應不排斥。

就讀成大政治系大四的蘇芷婕，大三寒假在校內新聞中心打工，正值民進黨台南市長黨內初選廝殺激烈，因緣際會獲師長推薦，於初選倒數1個月時加入黃偉哲團隊，同時也為永康區市議員陳宗明輔選。

短短不到1年，她參與市長初選與九合一選戰，現在又馬上投入郭國文參選立委補選工作，她直言，一仗接著一仗，每場仗都很難打。她舉黃偉哲選前推出36小時臉書不斷電直播為例，從前置作業到直播，36小時不眠不休，「真有快瘋掉的感覺。」

為讓黃偉哲更貼近年輕選民，蘇芷婕也化身掌鏡人，拍攝10餘支短片，透過在地年輕人在台南生活、落地生根實例，傳遞「台南值得留下來」，影片播出，讓很多年輕人有感。

身為八年級世代的她說，畢業在即，年輕人最關注的就是未來發展，她希望選戰不是殺得頭破血流，「打選戰，是要為大家創造一個夢想」，豐富歷練讓人看到她年輕卻不生澀的表現。

她透露，黃偉哲雖勝選但民進黨得票數並不好看，她輔選的市議員更不幸落馬，強忍淚水撐到回家才大哭一場，「拚成這樣怎麼會輸？很不甘心！」她坦言，儘管對從政不排斥，但選戰複雜也很殘酷，仍需多磨練。

(中國時報)