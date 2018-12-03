不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－順應韓流推新血 國民黨放手一搏

2018年12月03日 04:11 中國時報 張立勳

新聞透視準高雄市長韓國瑜的崛起，讓全台民眾見證了一個不一樣的國民黨，台北市立委補選，對藍軍來說雖然是艱困選區，但只要能提出令人耳目一新的人選，放手一搏仍有攻下城池的機會。

國民黨陷歷史最低谷之際，半年前，高雄對國民黨來說，何嘗不是艱困選區，韓國瑜以非典型選戰挑戰民進黨，人氣急升爆紅，威脅綠營原本「躺著選」的市長候選人陳其邁，民調一路愈追愈近，高市選戰意外成為最熱的焦點，韓國瑜也成功翻轉局勢。

也不過是幾個月前的事情，在這股強勁「韓流」旋風狂掃下，外溢效應鼓舞藍軍氣勢，民眾重回有韓國瑜的國民黨懷抱，民進黨雖然挾著全面執政的優勢，一個晚上都豬羊變色，政治版圖洗牌讓國民黨一舉奪回15個縣市執政。

非典型選將 殺出一片天

不只是韓國瑜，這次九合一選舉，國民黨新生代政治人物也表現亮眼，立委蔣萬安、江啟臣、許淑華在各地選戰中扮演助攻角色，這也就是告訴國民黨，必須擺脫給人的傳統印象，才能脫胎換骨。

能給好生活 選人不選黨

再從民進黨競選連任成功的桃園市與基隆市來看，過去長期以來都是國民黨的天下，如今民進黨卻能延續政治命脈，

也代表著人民走向不分藍綠、無色覺醒，只要有好的人選，就不會受藍綠侷限。

北市立委補選，藍綠都有不能輸的壓力，基本盤雖然綠大於藍，國民黨只要乘著「韓流」，推出令人耳目一新的人選，要撼動民進黨再也不是難事。

(中國時報)