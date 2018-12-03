不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－桃園市評估 戶所代辦護照

2018年12月03日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

新北、台中、雲林等縣市開辦戶政事務所代辦護照申請業務，根據了解，桃園市也在評估中，不過目前代辦時程需7至10個工作天，還需專人送件，角色類似「旅行社」。市府民政局表示，日前提出專案報告，認為申請業務作法恐不符效益，應討論以機關間合作平台方式，或採取較符經濟效益流程，提高代辦效率，相關意見送行政院提案討論。

根據了解，民眾首次申辦護照，除了本人親自到外交部領事事務局申請外，還可以委託旅行社代辦，不過委託代辦需本人親到戶政事務所申請「人別確認」，也就是確認樣貌及個資，然後才能委託旅行社或到外交部申請。

目前工作流程需10天

不少民眾反映，人都已經到戶所申請人別確認，為何桃園市的戶所不能代辦申請護照？之前也有市議員提出相關質詢，民政局因此進行評估。

初步了解，申請代辦護照，必須由專人送件處理，待外交部處理好後通知戶所取件，再到外交部拿回後通知民眾，一來一往少則7天，多則10天，而且外交部還不希望用電匯或轉帳繳交規費，專人除民眾資料外，還須捧著現金往返，「總不能讓臨時人員做這件事吧」。

人力須補齊才進行

開辦代辦護照的外縣市民眾，申請人別確認並戶所代辦護照者，約有6成左右，新北有地利之便，民眾申請較踴躍，民政局表示，這項業務牽扯到中央業務權責，還在評估，另外就是人力必須補齊，才能進行。

(中國時報)