不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－桃園市評估 戶所代辦護照

桃園市將評估代辦護照作業，圖為民眾前往戶政事務所申辦業務。（甘嘉雯翻攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

新北、台中、雲林等縣市開辦戶政事務所代辦護照申請業務，根據了解，桃園市也在評估中，不過目前代辦時程需7至10個工作天，還需專人送件，角色類似「旅行社」。市府民政局表示，日前提出專案報告，認為申請業務作法恐不符效益，應討論以機關間合作平台方式，或採取較符經濟效益流程，提高代辦效率，相關意見送行政院提案討論。

根據了解，民眾首次申辦護照，除了本人親自到外交部領事事務局申請外，還可以委託旅行社代辦，不過委託代辦需本人親到戶政事務所申請「人別確認」，也就是確認樣貌及個資，然後才能委託旅行社或到外交部申請。

目前工作流程需10天

不少民眾反映，人都已經到戶所申請人別確認，為何桃園市的戶所不能代辦申請護照？之前也有市議員提出相關質詢，民政局因此進行評估。

初步了解，申請代辦護照，必須由專人送件處理，待外交部處理好後通知戶所取件，再到外交部拿回後通知民眾，一來一往少則7天，多則10天，而且外交部還不希望用電匯或轉帳繳交規費，專人除民眾資料外，還須捧著現金往返，「總不能讓臨時人員做這件事吧」。

人力須補齊才進行

開辦代辦護照的外縣市民眾，申請人別確認並戶所代辦護照者，約有6成左右，新北有地利之便，民眾申請較踴躍，民政局表示，這項業務牽扯到中央業務權責，還在評估，另外就是人力必須補齊，才能進行。

(中國時報)

不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好… 不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。