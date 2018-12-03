不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－花博雲林周 鄉親入園半價

花博吉祥物短劇演出驚喜不斷，小朋友齊祝「樂虎」生日快樂！（陳世宗翻攝）

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中國時報
／台中報導
「1袋100元，再送柳丁榨汁器喔！」台中市農業局副局長蔡勇勝（右）下場叫賣柳丁，吸引許多遊客搶購。（王文吉翻攝）

台中世界花博2日起，舉辦為期7天的雲林周活動！除雲林鄉親入園享有半價優惠，雲林縣政府外埔園區好農市集設攤，展售高麗菜、柳丁、西螺醬油等，提供遊客採購新鮮當季蔬果。台中市政府新聞局花博吉祥物短劇搭配YOYO家族的番茄姐姐、羚羊哥哥，陪大家HIGH翻園區。

農業局副局長 叫賣柳丁

因高麗菜產量過剩，雲林縣農業處長張鴻猷北上行銷，中市農業局副局長蔡勇勝叫賣柳丁，還贈送柳丁榨汁器；西螺鎮農會、金綠標章農友等20攤展出農產特品，吸引許多遊客搶購。

張鴻猷表示，雲林縣農業產值去年高達794億，連續3年全國第一，希透過行銷活動，提供遊客採購新鮮當季蔬果；遊客消費滿100元獲贈1點，集滿6點可至服務台抽好禮，有機會抽中雲林農好物。

外埔園區2日還舉辦花博吉祥物短劇表演，特地為石虎家族姐姐「樂虎」慶祝3日生日，貼心的弟弟「來虎」特準備生日蛋糕慶生；樂虎也準備乖乖軟糖與現場百位小朋友分享同歡，並安排石虎家族Q&A活動，答對者可獲得石虎小磁鐵等精美小禮，小朋友紛紛搶答氣氛熱鬧。

番茄姐姐羚羊哥 HIGH翻

新聞局表示，吉祥物家族短劇以花博吉祥物為主角，搭配小朋友最愛的YOYO家族，透過哥哥、姐姐們帶動唱跳表演及有獎徵答，傳達生態保育、人與環境共生共存的重要性；帶領大小朋友一起「聆聽花開的聲音」。

外埔園區每周六、日不定時有小盆栽、竹編、客家藍染、漆筷、檜木筷、飾品DIY活動；只要消費累計滿299元，即可免費體驗。

(中國時報)

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