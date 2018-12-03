不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－虎尾馬拉松 烤雞馬拚經濟

2018年12月03日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

虎尾馬拉松因供應烤全雞做為選手補給品，被喻為「史上最強補給站」馬拉松賽，也被稱為「烤雞馬」，2日登場吸引1萬5000餘人參加，1000多隻烤全雞供不應求，主辦單位估計「烤雞馬」可為虎尾鎮帶來上千萬元的商機。

1萬5000餘人 熱鬧開跑

虎尾馬拉松已連續舉辦8年，由於沿途補給站供應烤雞、啤酒、香腸、炒米粉、水果，讓選手們有如置身夜市，被喻為「史上最強補給站」，去年更因送全雞給選手帶著跑，聲名大噪，今年主辦單位乾脆把「虎尾馬」改名為「烤雞馬」。

「烤雞馬」原本預計1萬名，但因為太受歡迎延長報名，最後共有1萬5000餘人參加，比賽前一晚選手們陸續抵達虎尾鎮，夜宿、用餐、購物讓商家小賺一筆，比賽當天清晨6點10分在光復路星期五夜市開跑，熱鬧非凡。

1000多隻烤雞 供不應求

「烤雞馬」分為全馬組、半馬組、10公里組、5公里組，路線涵蓋虎尾、土庫、褒忠3鄉鎮，沿途警方交通管制確保安全，有些選手志在參加不在得獎，打扮成蜘蛛人邊跑邊吃，還有人推著嬰兒車全家同樂，表示「特地從台中南下一睹烤雞馬盛況」。

雲林虎馬路跑協會副會長蔡文宜說，今年廠商贊助300隻烤雞，協會自己準備700多隻，總計1000多隻烤雞分配在8個補給站，為了方便選手食用，已事先把全雞分成小塊，烤全雞則變成各組前幾名選手的獎品。

(中國時報)