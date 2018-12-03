不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－同黨爭龍頭 議員憂傷和諧

陳宏宗（左）、吳秀華（右）均表態爭取議長大座。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

台東選舉落幕，縣議會龍頭之爭卻開始暗潮洶湧，副議長陳宏宗當仁不讓，希望開放參選，國民黨台東縣黨部主委吳秀華則志在必得，希望透過協調產生，爭取提名，多名國民黨籍議員希望兩人盡快「喬」好，以免破壞黨的和諧。

陳宏宗民意基礎穩

台東縣議會共30席縣議員，國民黨強勢拿下21席，親民黨和民進黨各1席，7席無黨籍則多數是國民黨黨友，正、副議長成為國民黨黨內之爭。

4年前就已表態要爭取下屆議長的現任副議長陳宏宗，主持議事圓融，在地方廣結善緣，累積豐沛人脈，這次選舉以4531票獲得全部議員中最高票，民意基礎穩固，選後已積極拜訪議員當選人，對議長寶座勢在必得。

「我已準備4年了，目前又有超過半數議員支持！」，陳宏宗說，這次參選議長當仁不讓，希望國民黨中央能開放參選，避免日後的分裂。

吳秀華全縣跑透透

另一方面，現任國民黨台東縣黨部主委吳秀華也確定參選議長，吳秀華這次選舉拿到4217票，為台東市第1高票，在這次輔選全縣跑透透，展現十足親和力，胞兄吳俊立也輔選有功，外界評估對她爭取議長有加分效果。

吳秀華表示，站在身兼主委立場，如果只有1組人參選正副議長，則採提名；如有2組參選，則開放競爭。她會積極爭取提名，也希望最後是透過協調產生，避免競爭過程太過激烈。

不願具名的國民黨縣議員則說，陳宏宗及吳秀華兩人都是黨內同志，也是好朋友，讓他們難以抉擇，希望趕緊透過協調確定人選，以免傷了內部和氣，對國民黨絕非好事。

(中國時報)

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