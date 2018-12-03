陳炳甫擬拚補選 為已故胞姊圓夢

議員陳炳甫（右）2日表示，如果有機會出征立委補選，相信已逝世的姊姊陳玉梅（左）也會很高興。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

姚文智辭去立委留下的遺缺，明年1月將補選，市長柯文哲與民進黨「柯綠合作」討論人選炒得火熱，反觀藍營卻苦無戰將。從歷屆分析，雖然民進黨分別在2012、2016年拿下立委，但2008年也曾由國民黨前立委周守訓當選，顯示國民黨要奪回這一席也不無可能。

選區範圍包括北市大同區及士林區38個里，周守訓在2008年拿下52.4％得票率，贏得立委選舉，2012年力拚連任的周守訓，雖然敗選，但也守住48.48％得票率，僅小輸3110票，2016年國民黨則是禮讓給新黨。

日前被點名的中央委員連勝文、北市議會議長吳碧珠，均表達沒有意願，前立委羅淑蕾一度傳出願意參選，她因為在九合一選舉到中南部輔選太累收手，使黨內苦無戰將。

僅管該選區屬泛綠優勢，但從過去選舉結果來看，國民黨也有一定的實力，隨著登記日逼近，地方開始勸進拿下中山大同區第一高票的國民黨北市議員陳炳甫， 他昨表示，黨部的確有徵詢意見，慎重考慮當中，姊姊、已故前議員陳玉梅生前耕耘地方多時，曾打算參選立委，因力挺周守訓讓步，如果有機會參選，相信姊姊會很高興弟弟完成沒有做到的事。

陳炳甫也強調，剛連任議員，為不讓支持者失望，不會主動爭取參選，但黨內徵召若選上立委，即使立委和議員選區不太一樣，他承諾仍會持續服務地方，經歷1屆議員，他發現像都更法令、電纜下地問題，都卡在中央，可利用此時修法，服務更多人。

據了解，除了陳炳甫，中山大同議員落選的林亭君與國民黨中常委、士林區黨主委曾文培也浮出檯面有意為黨出征。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹剖析，這場選戰不好打，對藍營來說是艱困選區，但陳炳甫家族長期深耕大同區，士林區則有吳碧珠相助，勝算較高。

(中國時報)

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