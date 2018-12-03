400店無障礙 苗栗闢友善城市

苗栗縣無障礙關懷協會在手機APP上建立400多間友善商家，為身障者提供完善的無礙環境資訊。（何冠嫻攝）

友善列印
中國時報
何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣的身心障礙人口有3萬3430人，占縣內總人口數的6.02％，若再加上高齡化而行動不便的長者，將突破15％，無障礙空間更顯重要。今年推動友善商店親善服務計畫已邁入第3年，苗栗縣無障礙關懷協會2日舉辦「苗栗縣18鄉鎮友善商店APP成果發表」，宣布縣內已有400間店家符合無障礙標準。

苗栗縣政府為打造友善城市，協助苗栗縣無障礙關懷協會辦理「推廣友善商店親善服務計畫」，透過手機APP便能清楚了解店家的無障礙設施與空間，並提供商品內容、導航等功能。目前已涵蓋18鄉鎮食、衣、住、行、育樂等400多間店家，未來將增加更多合作商店，建立友善環境。

無障礙關懷協會透過6名身障朋友擔任親善大使實地走訪，以「門口平坦」、「走道平順」、「桌椅平穩」、「服務平等」4項檢核為指標，並使用公益彩券的盈餘基金補助設計軟體，將友善店家加入APP，讓身障朋友外出時能玩得盡興，克服不便。

苗栗縣無障礙關懷協會理事長呂萬春表示，藉親善大使探訪18鄉鎮店家，經評選後將合乎無障礙標準的店家資訊，放入手機APP中並核發「友善商店」標章。

他指出，2016年已完成100多家、2017年150多家，今年更超過150家，目前縣內有400多家友善商店，讓身障朋友出門遊玩、吃飯、消費無須顧忌環境的不便，能盡情享受旅程。

(中國時報)

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