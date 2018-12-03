二林蕎麥花田 2500人熱血奔跑

二林蕎麥花海公益路跑吸引2500多名跑者，身障跑者約200人，更動員了近700位志工協助，為落實「有愛無礙」。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

二林蕎麥田入冬後就綻放雪白花海，二林蕎麥花海公益路跑2日上午在二林工商起跑，吸引2500名跑者熱血拔腿奔馳，喜樂小兒麻痺關懷協也特別規畫無障礙平緩賽道，200多名身障朋友以手搖車、競速輪椅、電動輪椅等輔具，和一般跑者揮著汗水相互打氣，完成半馬壯舉。

二林蕎麥花海公益路跑邁入第5屆，也是彰化縣馬拉松系列第11匹馬！主辦單位與農民精算50公頃蕎麥播種花期，路跑活動當天呈現最佳花況，讓跑者跑在雪白花海中；活動由二林工商舞龍舞獅團揭開序幕，跑者還再拳擊隊帶領下，一起做賽前暖身操，育華國小獨輪車隊領頭起跑。

主辦單位利用冠軍米做成小點心再結合當地優良老牌麻油，製作50隻麻油雞提供跑者補給；還安排薩克斯風現場演出，一起感受小鎮風情，不分你我克服極限、永不放棄的生命力。

在彰化縣服務14年的喜樂小兒麻痺關懷協會，為打造「伯立歐家園Polio Home」，規畫籌建家園經費「銅鑼響、愛加倍」募款活動；陳忠盛和愛心企業家劉姿吟率先捐出12萬元，企盼早一天實踐夢想，建構身心障礙朋友依託的養老家園。

路跑和社區資源融合，結合二林、芳苑、大城、竹塘四鄉鎮特色的15個補給站，動員近700位志工協助；為落實「有愛無礙」理念，一路上都讓人熱血沸騰。

(中國時報)

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