台江文化中心 27庄頭謝土

即將於明年4月開幕的台江文化中心，2日舉辦謝土大典，新科市長黃偉哲（右）與代理市長李孟諺（左）將當地27庄頭大廟香火合爐安地基主，象徵為文化奠基。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

將於明年4月開幕的台江文化中心，是台灣第一個由下而上，由在地藝文社團、大廟領袖等公民發起設立，也是全國首座融合「演藝廳、圖書館、社區大學」三合一功能的文化中心，新科市長黃偉哲與代理市長李孟諺2日將當地27庄頭大廟香火合爐安地基主，象徵為文化奠基。

台江文化中心預計1月12日試營運，4月開幕，昨天舉辦謝土儀式，安南區27庄頭共襄盛舉，準台南市長黃偉哲、立委陳亭妃等人也出席，場面熱烈。

代理市長李孟諺說，台江文化中心也是台南縣市合併後，唯一新建的文化中心，未來將結合圖書館、終身學習及演藝廳3大功能，以多元複合使用樣貌，創造彈性而有活力的營運模式，讓文化中心不僅成為大台南地區「台江文化生活圈」的中心點，更是安南地區藝文活動及終身學習的重要場域，具有指標意義。

他也提到，過去14年來，市府與大廟朝皇宮、社大台江分校及台江在地鄉親，推動10年大廟興學、9年台江文化季，成為台江流域文化治理的根基，以及推動文化軟體建設的底蘊。

台江文化中心外觀結合安南區傳統廟埕意象，呼應在地歷史與文化，基地也保留3棵大樹，社區大學教室就圍繞著大樹，回應地方鄉親對這處空間的回憶與情感。

此外，中心內更設有一處可容納400至600人的黑盒子劇場，黑盒子劇場是國內劇場類型中的新型態，具有多元使用彈性，未來將聚集台南表演人才排練演出使用，成為表演專業人才、在地社團、社區大學培育基地，帶動在地文化發展。

(中國時報)

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