新北美術館動土 傳承美學藝術

2018年12月03日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

被視為是新北市長朱立倫任內最重要文化藝術建設的新北市立美術館，將在4日上午由朱立倫及地方人士舉辦動土典禮，4年後完工將可串聯鶯歌陶博館、客家文化園區形成文化廊帶，將三鶯地區打造成北台灣藝術重鎮。

新北市立美術館計畫早在10多年前已提出，市府也曾在2011年間舉辦首次國際競圖，之後又於2015年舉辦第二次國際競圖，由建築師姚仁喜團隊的「蘆葦叢中的現代美術館」獲得首獎，2016年完成細部設計，2017年進行第一次工程發包作業。

由於一例一休人力成本上漲，加上鋼鐵等原物料價格飆漲，導致廠商投標意願低落，市立美術館工程招標案歷經7度流標，在縮小量體、增加預算後，才在今年10月17日第8次招標中順利標出。

新北市政府表示，位於三鶯新生地上的市立美術館，基地大小2.5公頃，室內面積約9800坪，區分為美術館主體、兒童美術館及戶外藝術街坊等3大區塊，將由久年營造與泰創工程組成的團隊負責興建，明天上午由朱立倫與地方人士共同動土。

新北市文化局指出，市立美術館預計4年後完工，未來將肩負起藝術環境建構與美學教育推廣，並將加強推廣李梅樹、楊三郎、李石樵、林克恭及陳植棋等新北市籍美術家作品。

文化局表示，市立美術館未來將是建構和傳承美學與藝術的重要媒介與平台，透過持續研究生產，累積紮實穩固的基礎，蓄養更強大的藝術能量，將新北市的美學拓展至國際舞台。

(中國時報)