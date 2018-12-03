漫遊虎頭山 低碳樂活趣

2018年12月03日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市風景區管理處2日在虎頭山風景特定區舉辦漫遊虎頭山低碳樂活趣活動，規畫包含健行、自行車輕騎、熱舞音樂會及摸彩等休閒娛樂，鼓勵民眾以節能減碳的方式從事休閒活動。

桃園市觀光旅遊局長楊勝評表示，虎頭山風景特定區以不做過多的水泥建築，及保留自然原始生態的休憩環境為目標，建置了3大登山系統及6條步道，並在虎頭山公園內系統建置環狀賞景步道、全齡友善步道等，其中全齡友善步道更於2017年榮獲到國家卓越建設獎金質獎。

漫遊虎頭山低碳樂活趣活動則是由虎頭山奧爾學堂出發，沿著今年新建的忠烈祠友善步道至虎頭山環保公園進行健行活動，自行車騎乘活動則從環保公園出發，沿著環山步道至龜山楓樹坑休閒農業區繞行一圈，返回環保公園。

桃園市長鄭文燦表示，虎頭山風景特定區是桃園的後花園，每年有300多萬人次前來造訪，市府希望將虎頭山風景特定區打造成一個親近自然、體驗生態、推廣環境教育，結合休閒運動及輕旅行的環境。

鄭文燦表示，其中的忠烈祠友善步道已在今年完成，將串連全齡友善步道，在今年底將有3條新建步道工程發包，預計明年度8月完成，鄭文燦也感謝桃園市民把票投給他，並提醒市民桃園市的育兒今天已經延長到4歲，「還不知道的人今天去刷本子就知道了」。

(中國時報)