40尊 千里眼順風耳大會師

北港朝天宮40尊千里眼、順風耳大會師，民眾爭相合照。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

北港朝天宮莊儀團協會為全台規模最大的千里眼、順風耳將軍社團，2日協會邀集全台20分會回娘家，並迎請40尊將軍到朝天宮廟口大會師，場面非常壯觀，遊客們爭相把握難得機會，與40神將合照。

傳說千里眼、順風耳將軍為媽祖收伏的金精與水精，協助媽祖「眼觀世間、聞聲救苦」，清康熙年代北港地區就有「千里眼爺公會」，專司將軍神像、神偶製作，1927年易名為「莊儀團」，迄今300多年，北港因而成為全國千里眼、順風耳將軍的發源地。

今年適逢5年1次迎王爺科年，雲嘉地區王爺廟出巡時均會依古禮邀請媽祖與千、順將軍同巡，目前迎王爺活動已接尾聲，莊儀團特別邀集全台20分會回娘家，2日迎請40尊千、順將軍坐鎮朝天宮廟口兩側，吸引大批遊客圍觀拍照。

莊儀團協會理事長許家彰表示，莊儀團專門負責千、順將軍事宜，200餘名會員虔誠服侍著千、順將軍，跟隨媽祖四處遶境出巡，這幾年國內外媽祖廟注意到千、順將軍的獨特性，爭相前來分靈，讓千里眼與順風耳文化揚名海內外。

莊儀團榮譽理事長蔡煌明說，目前莊儀團千、順將軍除分靈國內，海外也有10餘處分靈，包括大陸、日本、美國，最遠則是非洲的南非與辛巴威，國外有些民眾經解說了解千、順將軍的神通力，還把祂視為「東方變形金剛」。

(中國時報)

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