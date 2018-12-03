準法師登刀梯 上千民眾打氣

2018年12月03日 04:11 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

祈安上登108層刀梯護島護道吉祥法會2日在左營天府宮前廣場舉行，太玄宗壇台灣玄武派第14代宗主蕭道賢希望藉此促進兩岸道教交流，祈求政治平穩，百姓能過上好日子。

昨天共有7人參加刀梯武考，其中以豬肉王子－鄭茂祥、台商老總（台灣‧玄天上帝研究會理事長）李鎮明等人受矚目。眾人登上108層的刀梯，上千民眾仰頭觀望，並為考生加油打氣。

根據文獻的記載，攀登刀梯的儀式起源於唐朝。由於古代交通不便，修道者前往江西龍虎山天師府並非易事，因此衍生爬登刀梯，遙遠祈求張天師恩准弟子奏（陞）職。如今則是準法師要成為神職人員的考試，藉此見證能力。

刀梯有如「刀奎」，而刀奎是指內煉中的「神氣合一」法，指修道者欲更上一層樓的功夫，必須藉著上刀梯的時候展現「力」量與「氣」力，結合而成「出氣化力、入氣為奎」，攀登刀梯也是印證一名行道者外剛內柔與修成法術的成果。

蕭道賢表示，他從2004年起開辦這個培植法師武考、文奏、晉品的平台，至今已經歷15年，還有16次上登108層刀梯的活動法喜；他視此為憂喜參半，苦中做弘法道務。

昨天除了考核準法師外，也安排民眾過七星橋，鑽刀梯塔下，吸引許多民眾排隊參加。登刀梯者在武考過程中撒下符咒，民眾在台下爭搶，獲得符咒可藉此祈求平安。

(中國時報)