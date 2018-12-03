竹市馬拉松下月6日開跑 住宿享優惠

2018年12月03日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

城市馬拉松行銷城市事半功倍！第4屆「新竹市城市馬拉松」將於明年1月6日開跑，新竹市政府特別聯合在地16家飯店旅館業者，推出「城市馬拉松住宿優惠專案」，歡迎全國跑友用雙腳體驗新竹市特有的美麗景緻與文化魅力。

市府城市行銷處長顏章聖表示，為搭上城市馬拉松路跑的年度盛事，加強行銷新竹市舊城區與香山區等城市美景，市府此次特別結合16家飯店旅館業者，推出馬拉松住宿優惠專案，提供跑友不一樣的住宿體驗，也藉由每屆都能吸引上萬人次的城市馬拉松行銷城市，吸引更多觀光客入住。

顏章聖說，新竹市擁有豐富人文、山海美景，值得細細品味，跑友不妨來新竹市住一晚，除了參加路跑外還可以騎乘YouBike輕鬆遊覽舊城古蹟，探訪新竹公園麗池園林、隆恩圳、中央公園、護城河、東門市場等熱門景點，更別錯過慢活步調的新竹香山景點。

此次各家飯店旅館業者推出多項專案套裝，除了給跑者住房優惠及折扣外，還有多家業者提供豐盛自助早餐、打造活力早餐盒、午餐半價優惠多元化餐飲專案，也提供跑友免費延遲退房、定時定點來回接送服務，提供住宿跑友更便利的服務。訊息可至新竹市城市馬拉松FB粉絲團查詢:https://zh-tw.facebook.com/runners105/。

(中國時報)