綠營多人角逐 高思博無意願

2018年12月03日 04:11 中國時報 程炳璋 、 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

準台南市長黃偉哲將於24日辭去第二選區立委職務，遺缺需在3個月內補選，民進黨、無黨籍皆有人表態角逐，國民黨陣營雖有人力薦選台南市長拿下31萬票的高思博，但高思博並無意願，國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，建議名單很多，會盡快推出人選，但他否認投入參加立委補選，直言「那不是我的選區」。

國民黨主席吳敦義2日召集各縣市黨部主委研議立委補選的人選，台南市部份雖有人推薦高思博，但高思博剛打完台南市長選戰，並未規畫再跳入立委補選。

相較國民黨在台南市第二選區立委補選名單難產，民進黨已有不少人表態，包括前勞動部政次郭國文、前立委李俊毅更以「背水一戰」形容勢在必得的決心。此外，還有無黨籍本屆高票落選的市議員郭秀珠，決定推出女兒陳筱瑜角逐立委補選，前台南市副市長顏純左也被認為是可能表態的人選。

謝龍介表示，台南市立委補選需在3個月內完成，國民黨會盡快推出強棒，不會缺席。

黃偉哲最後一場謝票行程2日下午從西港慶安宮出發，談到立委補選，他說，沒有偏好特定人選，重點是同志不要再為選舉產生紛爭。他認為，補選時程急迫，黨中央應明快處理，但不能造成黨內紛爭，從過去歷史來看，黨內初選往往無法維持君子之爭，現在民進黨沒有分裂本錢，補選過程中，如果同志互相攻擊，綠色選民應群起攻之，因為破壞團結就是破壞台灣民主，希望補選過程順利。

(中國時報)