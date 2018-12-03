中山大學邀學子 一窺海洋祕密

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中國時報
／高雄報導

聽過海洋唱歌嗎？你知道卡通「海綿寶寶」裡有幾種海洋無脊椎動物？中山大學盛大舉辦「海洋畢業專題成果展」，邀請台南、高雄共8所高中與國中小學，近500名師生與民眾到場「聽」、「看」關於海洋的各類科普知識；不少學子直呼「原來海裡有這麼多祕密，實在太神奇了！」

中山大校長鄭英耀表示，中山是國內唯一設有海洋科學院的綜合大學，也是全國唯一擁有校內海岸線的高等學府，在發展海洋研究上具地理優勢；中山做為國際海港城市堅強的的學術後盾，對推廣海洋教育更是不遺餘力。

「海洋畢業專題成果展」為中山大學創意科普呈現，其中，海資系師生透過大家童年的卡通「海綿寶寶」，引領學生深入認識海洋中的無脊椎動物；例如主角「海綿寶寶」是多孔動物門的海綿，沒有神經、消化和循環系統，主要以過濾海水獲得食物和氧氣並排除廢物；「派大星」是海星屬棘皮動物門；「蟹老闆」是角眼沙蟹則是節肢動物門；「皮老闆」屬橈足類，是海洋中許多生物的蛋白質來源。

海工系師生展示的創意海洋風力發電機設計「浮式風機」，則透過使用空拍機專用的槳葉、指尖陀螺建構，再於塔架下方裝置減震系統，讓風力發電機浮在海上時，能抵抗巨浪並保持穩定；有別於傳統固定式需靠打樁與水下結構物來抵抗外力，浮式風機可用在約600公尺深的海域，是未來發展離岸風電的重要方向。

(中國時報)

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