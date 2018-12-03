花蓮有座苦命橋 年底完工更名

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中國時報
／花蓮報導

花蓮市連接新城鄉的老舊橋梁「佳林5號橋」，4年前在嘉邑行善團出資下風光動土，卻因市民反彈聲浪，最後以恭讀「改建暫緩疏文」稟告神明，拓寬暫喊卡，這座苦命橋歷經波折，終將在年底前完工並更名為「光明橋」，讓用路人路況光明無阻。

原佳林5號橋因橋面狹窄會車不易，導致車禍案件頻傳，2014年10月嘉邑行善團募資2500萬元動土改建，把原有橋面從8.4公尺拓寬到10公尺，並截彎取直讓橋身延長至35公尺，改善橋身與路面高度落差，避免駕駛人因視線不良發生對撞。不過，當時有居民認為改建後車流量會大增，影響地方行車安全，花蓮市因此拒絕撥用土地，眼見拓寬告吹，行善團長蔡萬華等人隔年重回橋頭祭拜天地，恭讀「改建暫緩疏文」，自責不得天意、民意，成為花蓮頭一次善心人士主動「造橋鋪路」遭阻事件。

3年來歷經各單位多次協商，新城鄉與花蓮市終達共識，去年展開動工，引道拓寬後的新橋將限制大型車輛行駛、限高等配套措施，目前工程進度僅剩擋土牆作業，預計年底前就能完工，並設置限制大客貨車行駛及限高標誌，提升通行安全。

花蓮縣政府表示，光明橋是嘉邑行善團在花蓮出資興建的第3座橋梁，連同引道改建經費，總計需5500萬元，除行善團善款，公路總局提撥3000萬元，道路用地則由國防部及花蓮市同意撥用，完工後將有利串聯兩地交通，盼如同新橋名般一片光明。

(中國時報)

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