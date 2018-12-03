雖敗猶榮 李曜丞送小卡謝票

35歲公務員李曜丞。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

35歲公務員李曜丞參加屏東縣第4選區議員選舉，首次參選就拿下4026票，和最後一名當選者差不到500票，成績亮眼；選後他利用假日逐戶謝票，感謝鄉親支持。他希望這次參選能拋磚引玉，讓更多有志參政年輕人朝夢想邁進。

李曜丞的爸爸是萬丹人，媽媽是東港人，因看到故鄉存在許多問題，決定參選議員。過程中他不插旗、不立看板、不貼海報、不開宣傳車，花了2個月時間，逐戶拜訪選區內3鄉鎮萬丹、新園、東港的67個村里，一步一腳印宣傳自己的理念。

以往獨立參選大概都只能拿幾百票，選舉結果出爐，李曜丞獲得4026票雖然是最後一名，但只差最後一名當選者不到500票，跌破許多人眼鏡。李曜丞高票數不但順利拿回12萬元保證金，還得到12萬餘元補助金。

由於請了10天假參選，選後他趕緊回到單位處理滿山的公文。為了感謝鄉親賜票，他1日開始利用假日，和選前一樣逐戶謝票；他設計了小謝卡，背後印有明年的行事曆，實用又能展現謝意。

未來他休息一段時間後，將會走訪屏東33鄉鎮市，深入研究更多屏東公共事務發展；不少支持者鼓勵他4年後再出來選，他表示會再考慮。他說，希望他的參選能喚起更多年輕人參與政治，改變現在政治氛圍，他認為「成功不必在我」，4年後希望有更多優秀年輕人一起參選。

(中國時報)

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