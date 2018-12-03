柯文哲感恩簽唱會 嗨翻市府廣場

2018年12月03日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲驚險連任，隨著選舉告段落，柯文哲2日下午在北市府前廣場舉辦感恩簽唱會，柯文哲致詞指出，超越藍綠並非把藍綠消滅，而是把不同思維在社會並存，柯以治療癌症為例，過去治療癌症主張把癌症挖掉，現在會發現有時候透過治療，病人存活率更高，這就是「和諧共存」的概念。

柯文哲稱，台灣價值是一個民主自由、法治多元開放、人權、關懷弱勢，從台北實踐在推向整個台灣，這才是我們要的台灣價值，民主政治需要人民共同參與，不再是政二代專屬，政治為人民所共有，自由的基礎則是包容，以不侵犯他人作為核心價值。

柯在致詞時也說，過去一年很努力做到，公務員是服務人民，不是管理人民，因為老百姓繳錢給政府是叫政府服務他，不是管他，「難道你會繳一筆錢給人家，叫人家來管你嗎？你沒有這麼賤吧！」

對於選舉結果，柯文哲以癌細胞比喻藍綠，20年前當外科醫生會建議乳癌病患把癌症挖掉，現在觀念改變，有時候不一定要把腫瘤移除，創造出和諧共存的新概念，他強調，超越藍綠不是把藍綠消滅，而是要共同攜手邁向未來，這就是台灣新價值。

柯文哲說，他的政治目標就是建立對的社會，法律訂了是要給人遵守，當大多數人不能遵守就要修正，不能訂在那裡卻不遵守，但政府首先要能守法，政府老是訂出人民不能遵守的規定這是不對的，而且現在政府離對的標準很遠，炮打中央意味濃厚。

隨後柯文哲即進行簽名、拍照與粉絲互動，直到晚間9時發表演說，並演唱「堅持」、「挪威的森林」為活動畫下句點。

(中國時報)