改革沒錯，但小英錯了

2018年12月03日 04:11 中國時報 邱師儀

九合一選舉結果，民進黨執政兩年多瞬間失去428萬選票，執政版圖從原先13縣市掉到僅剩下2都4縣市，可謂空前挫敗，尤其深綠地盤高雄市也在韓流襲擊之下變天，無疑對蔡總統以及民進黨政府這段時間以來的「針對性改革」打了重重一記耳刮子。

台灣政壇局勢變化之快，民意向背驟變，常展現在令人瞠目結舌的選舉結果之上，也說明了台灣民眾對於政黨政治的評斷標準越來越高，耐心卻越來越短。從中央到地方，不論藍綠任何一黨執政，都只是短暫勝利，也不要對於認定的鐵票與高舉的價值沾沾自喜，自我感覺良好。過去兩年多，民進黨覺得穩挺自己的勞工與年輕支持者，甚至是左傾選民這一次應該沒有出來相挺，搞不好有更多這類選民對民進黨進行懲罰性投票，最後把票投給了韓國瑜、侯友宜或柯P。

選後連民進黨立委段宜康也見風轉舵，拍桌檢討行政院長賴清德，現在不僅是民進黨檢討自己，更是全民檢討民進黨。民主政治本來就是責任政治，開票當晚蔡主席下台了，賴揆本來也要下台，但旋即受到慰留，然後吳音寧「被辭職」，12月1日交通部長、農委會主委及環保署長也請辭獲准，但這些因敗選而下台的人事調整，看起來還是很被動的，有點走一步算一步的味道，蔡政府想看能不能低調地拖到2020年拚總統大選，就當作蔡英文過去兩年的路線毫無問題一樣。

事實上，蔡英文本身的檢討不深，因為她認為「民進黨還是走在正確的道路上」，蔡這樣說只是企圖挽留那些沒有出來投票的支持者，包括獨派團體、對民進黨失望的低薪勞工、中南部艱困的中小企業，還有支持同婚的年輕人。

然而，這就是蔡賴體制最矛盾之處，一方面他們總是無限上綱文青式的理想，但事實上民進黨就是辦不到，從一例一休髮夾彎、同婚立場模糊，深澳燃煤電廠停建等，短短兩年間民進黨口號式的執政與執行上的落差讓它失去原有選民的支持。

但民進黨努力辦到的反而是「針對性立法」─針對國民黨黨產與轉型正義的立法，然而法律通過後，徒留一大群無奈的國民黨黨工，他們有多少是靠著平凡薪資養家活口；還有年金改革之下，從今年7月1日起被砍退休俸的退休軍公教警人員，這些人不會只有一個、兩個，而是經濟低迷之下的整個家庭都受到影響，這些家庭裡也有很多勞工家人冷暖自知。

在特定的時代背景之下，改革沒有錯，但有問題的是推動針對性立法的政客心態與語言，民進黨大概認為反正這些人也不會投給她，所以大刀一揮應該可以快慰勞工與年輕人的心。但在民進黨無力將經濟的餅做大的同時，重分配政策所換來的代價就是「社會對立」，而台灣選民一向對於社會對立的始作俑者不會客氣。所以這次民進黨該拿到的票拿不到，不屑拿的票卻無限擴大，最終失控成韓流風暴。

賴內閣改組作為一種對於敗選的回應，其實誰下誰上都不是重點，對於民眾來說，「官」字兩個口，但民眾嗷嗷待哺，年輕人低薪依舊。在後蔡英文時代，關鍵在於新的內閣團隊是否能回應民眾對於拚經濟的期待，如果沒辦法滿足這個期待，則蔡英文極可能成為民進黨第一位「一任總統」。（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)